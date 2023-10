Punaises de lit : comment bien les reconnaître ?

C'est l'un des sujets qui préoccupent les Français depuis quelques jours, la prolifération des punaises de lit. Ce petit insecte qui mesure entre cinq et sept millimètres, fait de plus en plus d'apparitions en France, notamment dans les transports en commun. Comment les différencier des autres punaises ou insectes ?

Les témoignages afflux cocnernant la prolifération des punaises de lit en France. Leur présence dans les cinémas et les transports en commun inquiètent de plus en plus. Mais finalement la psychose ambiante alimente les questions quant à la manière de les identifier.

Les punaises de lit sont des petits insectes bruns sans aile et qui mesurent entre cinq et sept millimètres. Le corps de cet insecte est ovale et évolue en fonction de sa «nutrition». En effet, après s'être nourri de votre sang, la punaise de lit grossit légèrement et prend une teinte rouge sang foncé. Autres détails à noter : cet insecte ne peut pas voler et possède six pattes.

Des piqûres spécifiques

Les piqûres de punaises de lit ressemblent à celles des moustiques, puisqu'elles provoquent des démangeaisons. Les piqûres sont généralement très proches les unes des autres et suivent une ligne sur la peau. Des piqûres qui interviennent le plus souvent lors du sommeil puisque les punaises de lit se nourrissent la nuit. Cet insecte aime les espaces sombres et les endroits calmes. Les chambres à coucher, les salons avec canapé et rideaux sont les pièces principalement ciblées.

D'autres signes peuvent vous alerter, avec notamment la présence de petites taches noires sur le matelas, les draps, le sommier ou les murs. La présence de grandes et longues traces de sang sur les draps est aussi un signe qui est dû à l'écrasement des punaises lors du sommeil. Ces insectes se cachent dans les fissures et dans les crevasses de nos habitations.