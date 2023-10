Pasteurdon : Alzheimer, cancers, maladies infectieuses... pourquoi il est important de donner à l'Institut Pasteur

La campagne Pasteurdon cette année dure jusqu'à dimanche 8 octobre. Un événement qui met en lumière le travail des chercheurs et l'occasion pour les Français de donner à l’Institut Pasteur.

Une générosité plus que nécessaire. La 17e édition de la campagne Pasteurdon donne l’occasion, jusqu'au lundi 8 octobre, de faire des dons à l’Institut Pasteur, permettant notamment d’aider à financer des travaux de chercheuses et chercheurs mais aussi de partager avec le public les avancées et la diversité de la recherche. Une campagne à laquelle CNEWS s'associe cette année.

Au sein du célèbre institut, pas moins de 142 entités de recherches travaillent collectivement pour faire avancer les connaissances : au sein de ces entités se trouvent des équipes de scientifiques, des ingénieurs, des techniciens ou encore des administratifs de 78 nationalités différentes.

La recherche vit en nous ! CNEWS & Laurence Ferrari se mobilisent autour de la 17e édition du #Pasteurdon



Pour faire un don :



3620



Par SMS en envoyant "DON" au 92112

https://t.co/PJQCqLNyB2

«Grâce à la générosité du public, nous investissons dans des équipements de pointe et nous les centralisons en plateformes technologiques pour une utilisation pluridisciplinaire. Nous offrons sur notre campus un environnement technologique facilitant l’avancée des projets et cela est très appréciable pour nos scientifiques», a indiqué Christophe d’Enfert, directeur général adjoint scientifique de l’Institut Pasteur.

Des avancées concrètes pour la santé

A titre d’exemple, au début de la crise Covid-19, des chercheurs de l’institut ont découvert des anticorps capable de neutraliser plusieurs variants du virus. Ce sont les dons qui ont permis cela comme l’a rappelé Christophe d’Enfer.

L’Institut Pasteur donne ainsi des exemples concrets sur ce que les sommes données peuvent représenter : 80 euros représentent deux boîtes de gants, 250 euros ce sont 6 blouses en tissu, 8.400 euros c’est l’équivalent d’un congélateur à -80°C, 500.000 euros c’est un microscope électronique, ou encore 1 millions d’euros qui servent à financer une unité de recherche pendant un an…

Si contrairement à ce que l’on imagine les grandes découvertes sont rares, l’étude de maladies infectieuses ou neurodégénératives, mais aussi de cancers, de façon régulière, sont la clé qui garantira sur le long terme des avancées majeures en termes de santé.

Une vision que partage Henri Pitron, directeur de la communication à l’institut : «La recherche scientifique s’est imposée comme une solution essentielle à la crise que nous avons connue (Covid-19 ndlr), et je crois qu’elle est appelée à jouer un rôle accru face aux menaces globales telles que le réchauffement climatique», a-t-il justifié.

