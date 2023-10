Allergie aux chats : un vaccin actuellement en phase de test

La société franco-canadienne Angany a annoncé cette semaine le lancement d'un essai clinique pour un vaccin contre l'allergie aux chats. Des patients d'un hôpital londonien le testent déjà.

Une nouvelle qui sonne comme une lueur d'espoir pour les personnes allergiques aux chats. La biotech Angany, spécialisée dans la recherche pharmaceutique contre toutes les formes d'allergies, vient d'entamer des tests pour un vaccin visant à traiter les réactions souvent liées aux squames. Ce terme fait référence aux microscopiques peaux mortes que perdent les animaux à sang chaud ; les chats, en l'occurence, en dispersent dans l'air de leur foyer au moment de leur toilette. En effet, ces cellules cutanées se déplacent alors sur leurs poils et s'envolent ensuite au moindre mouvement de l'animal.

Après des résultats encourageants sur les animaux, la société franco-canadienne passe au niveau supérieur. Ce candidat vaccin, baptisé ANG-101 permettra peut-être de réconcilier les patients avec les chats. Pour procéder aux essais cliniques, les testeurs ont été recrutés au Royal Brompton Hospital de Londres, où ils étaient hospitalisés.

« capable de bloquer la réaction allergique »

Comme l'a expliqué la société dans un communiqué à l'AFP, ANG-101 est basé sur le développement d'une «bioparticule qui imite la forme et la taille d'un virus et dont la surface est recouverte de milliers de copies de l'allergène majeur du chat, la protéine Fel d1».

À la suite des premiers essais réalisés sur des animaux, Loïc Faye, co-fondateur d'Angany a indiqué que les résultats obtenus avaient été particulièrement encourageants. Il a expliqué dans son communiqué que ce traitement avait déclenché «une très forte production d'anticorps capables de bloquer la réaction allergique».

Pourquoi un vaccin pour cette allergie en particulier ?

Le traitement actuel, attribué aux personnes souffrant de cette maladie chronique, consiste à injecter des doses d'extraits allergènes. La désensibilisation pouvant durer de deux à cinq ans. Un processus particulièrement long et pas toujours efficace.

Un problème récurrent aussi pour de nombreuses autres allergies semblables. Mais si Angany a choisi de s'attarder sur cette pathologie, il y a des raisons simples. Il s'agit d'une allergie très commune et facile à diagnostiquer. Avec, entre autres, des symptômes comme la gorge qui gratte et les yeux qui piquent. Présente en continue, contrairement à d'autres allergies comme le pollen qui concerne seulement certaines saisons, cette allergie permet une prolongation des essais cliniques tout au long de l'année.

Le vaccin ANG-101 est donc «le premier développé d'un portefeuille de vaccins en développement ciblant les allergies majeures chez les humains et les animaux de compagnie», comme l'a indiqué Louis-Philippe Vézina, président-directeur général d'Angany.

Si ce vaccin est perçu comme une avancée, Angany rappelle qu'il s'agit d'un vaccin thérapeutique et non pas préventif. Il ne pourra donc être administré qu'aux personnes souffrant de cette allergie. Il devrait ainsi faire effet entre six mois et un an et pourra faire l'objet de rappel chaque année.