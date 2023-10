Bronchiolite : voici les 3 régions en phase épidémique

La bronchiolite a fait son retour plus tôt que prévu en France, ainsi que dans des régions et départements d'Outre-mer. L'Île-de-France, la Martinique et la Guadeloupe sont notamment passés en alerte épidémique.

Il s'agit de l'une des plus grandes peurs des parents et elle revient en force. La bronchiolite, cette épidémie hivernale, conduit chaque année à son lot d'hospitalisations. Entre 2022 et 2023, on dénombre plus de 70.000 passages aux urgences.

D'après un bulletin publié ce mercredi 11 octobre par Santé Public France, une augmentation importante de cette infection respiratoire a lieu dans l'Hexagone ces derniers temps. Une région du territoire métropolitain et deux collectivités d'outre-mer ont d'ailleurs été ciblés : l'Île-de-France, la Guadeloupe et la Martinique.

Qui est concerné et comment l'identifier ?

Si tout le monde peut être visé par les infections respiratoires, ce sont les enfants de moins de 2 ans qui sont les plus exposés aux risques de contamination. Fort heureusement, la bronchiolite est bénigne, généralement due à un virus respiratoire qui provoque une inflammation des parois des petites bronches, appelées bronchioles.

Cependant, les nourrissons de moins de deux mois peuvent contracter une forme plus grave nécessitant une hospitalisation. Les principaux concernés sont les nourrissons prématurés, exposés au tabagisme, souffrant d'une maladie cardiaque ou ayant une fragilité pulmonaire.

Caractérisée par une gêne respiratoire dont les signes sont principalement la toux et une respiration rapide et sifflante, elle est facilement traitable, mais il est important de savoir la reconnaître. Particulièrement contagieuse, elle se transmet par les sécrétions bronchiques comme les éternuements ou le mouchage, mais également par des échanges directs avec des objets contaminés. La bronchiolite dure en moyenne dix jours, mais les deux premiers nécessitent une surveillance plus importante.

Une hausse des infections en France

«Les augmentations sont comparables à celles observées les deux années antérieures à la même période, traduisant un démarrage à nouveau précoce de l'activité liée à la bronchiolite», a expliqué Santé Public France dans son bulletin.

Selon le rapport, parmi les 6.411 actes médicaux réalisés par SOS médecins pour des enfants de moins de deux ans, 334 étaient liées à la bronchiolite, soit 5%. «Parmi les 503 enfants hospitalisés, 470 (93%) étaient âgés de moins d’un an. Il était observé une augmentation des hospitalisations après passages aux urgences pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans (+11% par rapport à la semaine précédente)», a ajouté l'agence de santé.

Le rapport indique également la présence d'autres virus susceptibles d'induire des bronchiolites, qui circulent actuellement, comme le rhinovirus.

Ainsi, de nombreux cas recensés en Île-de-France, Guadeloupe et Martinique, ont poussé l'organisation à les placer en phase épidémique. D'autres régions et départements sont quant à eux placés en phase pré-épidémique et restent donc surveillés, comme la Guyane et l'Occitanie.

Bien que cette épidémie soit sans grande gravité, l'agence de santé souligne la vigilance et l'anticipation dont il faut faire preuve pour éviter tous risques d'infection.