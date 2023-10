Qu'est ce que le syndrome du tigre chez un chat et comment le reconnaître ?

Si votre chat présente depuis peu des réactions soudainement agressives et violentes, alors qu’il est habituellement câlin et doux, il se peut qu’il soit atteint du syndrome du tigre. Cette pathologie découle de plusieurs causes, dont celle de l’alimentation.

Une pathologie qui n’est pas à prendre à la légère. Le syndrome du tigre touche les chats, et se caractérise notamment par une agressivité et une violence inhabituelle, sans raison apparente.

Votre chat d’habitude calme et doux se met alors à griffer, mordre, donner des coups aux jambes et même au visage, constituant un véritable danger pour lui-même et pour son entourage.

L’un des motifs généralement à l’origine du syndrome du tigre est un problème d’alimentation du chat, qui se caractérise par un régime alimentaire non équilibré, un mode de distribution non adapté ou des quantités de nourriture insuffisantes.

Un manque d'activités et du stress aussi à l'origine

Aussi, ces élans réguliers d’agressivités peuvent être déclenchés chez le chat par un manque d’activité, un mauvais sevrage, une source importance de stress ou encore une mauvaise sociabilisation lors de ses premiers mois.

La pathologie doit faire l’objet d’une consultation chez un vétérinaire classique ou comportementaliste, qui permettra d’identifier ou non le syndrome du tigre et de déterminer la cause de son déclenchement. Un traitement médicamenteux peut être prescrit.

Dans le cas d’un syndrome du tigre avéré, plusieurs habitudes sont à mettre en place comme le changement du régime alimentaire du chat, ainsi que de sa manière de le servir. Il est aussi important de prévoir des moments de partage et d’interactivité avec lui. Il est également préconisé de respecter sa tranquillité, et d’éliminer tous les facteurs de stress autour de lui.

Des solutions naturelles existent également pour calmer l’agitation du chat. Parmi eux figurent des compléments alimentaires composés de passiflore, d’aubépine et de griffonia, ainsi que de nutriments naturels comme le magnésium et la vitamine B6.

Ces compléments naturels stabilisent les principaux neuromédiateurs et favorisent l’équilibre comportemental et émotionnel des chiens et des chats.