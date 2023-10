Allergies aux acariens : voici les 5 symptômes qui doivent vous alerter 

Quand il fait froid, on a tendance à moins aérer son habitat. Mais cela favorise la prolifération des acariens et donc l’apparition des allergies. Comment savoir si l'on est sensible à ces petites bêtes microcosmiques ? Voici 5 symptômes qui doivent vous alerter.

Le Nez qui coule et/ou bouché

Les symptômes sont similaires à ceux d’un rhume. Une allergie aux acariens se manifeste généralement par une inflammation des muqueuses avec une obstruction nasale (le nez bouché), ou par un écoulement nasal.

Les Démangeaisons nasales

Les acariens, qui appartiennent à la famille des arachnides, comme les araignées, provoquent également des démangeaisons nasales et des éternuements à répétition. Pour rappel, ils adorent se nicher dans les draps, les peluches, les rideaux, et les tapis.

Les Yeux larmoyants et rouges

En cas d’allergie, vous pouvez également avoir les yeux larmoyants, irrités et rouges. On parle alors de conjonctivite allergique. Étant donné que les acariens raffolent des endroits chauds et humides, pensez à bien aérer et à ne pas trop chauffer votre logement.

L'Asthme

L’exposition aux acariens peut d'autre part engendrer des crises d’asthme, maladie inflammatoire des bronches. Elle se traduit par une respiration sifflante, de la toux, une difficulté à respirer rondement, et un sentiment d’oppression au niveau de la cage thoracique.

L'eczéma

Ces petites bêtes invisibles à l'œil nu (1/2 millimètre) sont dans certains cas responsables de poussées d'eczéma atopique. Ce trouble cutané se caractérise par des plaques rouges et rugueuses, des démangeaisons, et une sécheresse de la peau.