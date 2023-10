Repousser son réveil le matin serait finalement bénéfique pour la santé

Une nouvelle étude réalisée par Journal of Sleep Research a révélé que les personnes repoussant leur réveil le matin sont les plus alertes sur le plan cognitif.

Le bouton snooze serait-il notre allié ? C’est ce qu’avance une étude publiée mercredi 18 octobre dans le Journal of Sleep Research, selon laquelle repousser son réveil le matin améliorerait la réactivité cognitive.

Des chercheurs de l'université de Stockholm ont mené une enquête en interrogeant 1.732 participants sur leurs habitudes matinales, et en particulier sur l'utilisation du bouton «snooze», qui permet de repousser l'alarme du réveil, et sur la fréquence à laquelle ils l’utilisent pour profiter de quelques minutes supplémentaires de sommeil.

En moyenne, les personnes habituées à actionner le bouton «snooze» ont déclaré souffrir davantage d'inertie du sommeil, ou de somnolence matinale lorsqu'elles devaient se réveiller immédiatement. «Ces personnes pourraient avoir besoin de plus de temps pour conjurer les effets de l'inertie du sommeil» et le fait de dormir quelques minutes de plus «pourrait être un moyen d'y parvenir», a indiqué l'équipe dirigée par Tina Sundelin.

De meilleurs résultats dans trois tests sur quatre

Dans un second temps de l’étude, les chercheurs ont surveillé le sommeil de 31 personnes habituées à faire appel au «snooze». Elles devaient l’utiliser sur une demi-heure un matin puis étaient obligées de se réveiller immédiatement l'autre matin.

Résultat, bien que le sommeil des «snoozers» a été perturbé par la sonnerie de l’alarme, ils n’ont pas été contraints de se réveiller brutalement d’un sommeil profond et ont obtenu de meilleurs résultats aux tests cognitifs.

«Même si les participants se sentaient aussi somnolents au réveil dans les deux conditions, ils ont obtenu de meilleurs résultats à trois des quatre tests cognitifs au réveil final lorsqu'ils avaient eu droit à 30 [minutes] de sommeil au préalable», ont indiqué les auteurs de l’étude.

Des recherches antérieures à cette nouvelle étude avaient déjà démontré de potentiels avantages à l’usage du «snooze» matinal, comme l'amélioration des relations sociales.