Elle entend des bruits pendant des jours, les médecins trouvent une araignée dans son oreille (vidéo)

A Taïwan, une femme de 64 ans s'est présentée à l'hôpital avec des symptômes alarmants dans l'oreille gauche. A l'examen, les médécins y ont découvert une petite araignée et son exosquelette.

Un véritable cauchemar. Une femme originaire de Taïwan qui ressentait un mouvement étrange dans son oreille gauche ainsi que des bruits incessants de cliquetis, s'est récemment présentée en urgences à l'hôpital.

A woman with hypertension presented to the clinic with a 4-day history of abnormal sounds in her ear. On examination, a small spider was seen moving within the external auditory canal of the left ear. The molted exoskeleton of the spider was also present. https://t.co/dye2sbbiL9 pic.twitter.com/SfeNBBGQS8

— NEJM (@NEJM) October 25, 2023