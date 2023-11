Quelles sont les maladies qui peuvent provoquer des crampes ?

Temporaire, inopinée et douloureuse, une crampe peut apparaître pendant ou après un effort physique. Néanmoins, cette contraction musculaire peut aussi survenir au repos, et dans de rares cas, être provoquée par une maladie.

La maladie de Charcot

Maladie neurodégénérative grave, la maladie de Charcot, aussi appelée sclérose latérale amyotrophique (SLA), peut engendrer des crampes. Cette pathologie, qui touche environ 7.000 personnes en France, se manifeste également par une faiblesse musculaire, des raideurs articulaires et des difficultés à articuler.

L’hypothyroïdie

L’hypothyroïdie est un dérèglement de la glande thyroïde qui engendre une diminution de la production d’hormones thyroïdiennes et un ralentissement du métabolisme. Cette affection entraîne généralement des crampes musculaires, ainsi qu’une prise de poids, une intolérance au froid et une grosse fatigue.

La neuropathie périphérique

Des crampes peuvent survenir en cas de neuropathie périphérique, un trouble qui touche les nerfs périphériques, qui permettent de relier le système nerveux central au reste du corps. La liste des symptômes amenant à consulter comprend aussi des fourmillements aux doigts des mains ou des pieds et une sensation de décharges électriques.

la maladie rénale chronique

On parle de maladie rénale chronique (insuffisance rénale) lorsque les reins sont endommagés et ne filtrent plus correctement le sang de l'organisme. Outre les crampes musculaires, cette affection provoque généralement des troubles digestifs (nausées, vomissements), des démangeaisons, des envies fréquentes d’uriner et une perte d'appétit.

Des carences

L’apparition des crampes peut en outre indiquer un problème de carences en minéraux et/ou en vitamines. Plus précisément, on peut souffrir de contractions musculaires lorsqu'on manque de magnésium, de potassium et de calcium. Un déficit en vitamines B, C et D peut également entraîner des contractures.