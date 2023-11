Quelles sont les maladies qui peuvent provoquer des vertiges ?

Les vertiges touchent un grand nombre de personnes, mais les causes de ces déséquilibres ne sont pas toujours connues de tous et il existe quelques confusions.

Si l’environnement qui nous entoure se met à trembler soudainement, pas de panique, cela n’est pas forcément à cause d'un tremblement de terre. Les vertiges correspondent à cette illusion de mouvement de ce qui nous entoure ou aussi à une sensation de déplacement de soi-même dans cet espace, comme le rapporte l’article du site de l’assurance maladie Ameli.

Si les crises vertigineuses peuvent être occasionnelles et donc, dans ce cas de figure, bénignes, il arrive que des personnes en souffrent régulièrement. Elles sont le plus souvent dues à une anomalie de la fonction de l’équilibre, assurée par l’oreille interne, mais peuvent également être un symptôme alarmant de certaines maladies.

Les vertiges positionnels paroxystiques bénins (VPPB)

Les VPPB soont une maladie liée à un dépôt anormal d’otolithes (ce sont de petits cristaux), dans l’un des canaux semi-circulaires de l'oreille interne. Malgré le caractère bénin de celle-ci, elle reste tout de même très violente, mais ne dure heureusement pas longtemps (environ trente secondes). Elles donnent l’impression d’un mouvement de rotation soudain ou de chute dans un trou.

Elle se déclenche lors d’un changement de position, comme lorsque l’on se lève, que l’on se couche ou encore que l’on tourne la tête trop rapidement. Ces cristaux provoquent des vertiges lors d’un mouvement du corps. Ils se détachent à cet instant et se déplacent, ce qui va être interprété auprès du cerveau comme une rotation brusque de la tête.

La névrite vestibulaire

La névrite vestibulaire est une atteinte inflammatoire du nerf vestibulaire situé dans l'oreille interne, généralement provoquée par un virus. Contrairement aux vertiges positionnels paroxystiques bénins, cette maladie provoque une seule grande crise, obligeant la personne souffrante à se coucher.





Cette crise vertigineuse peut durer plusieurs jours. Durant cette période très anxiogène, le malade peut à peine tenir debout et souffre souvent de nausées et vomissements. Cependant, elle n’implique pas de surdité, ni d’acouphènes ou de troubles neurologiques.

La maladie de Ménière

La maladie de ménière provoque des crises de vertiges intenses et rotatoires, pouvant durer d’une vingtaine de minutes à plusieurs heures. Elle est due à une augmentation de la pression dans l’oreille. Elle ne touche que très rarement les deux oreilles à la fois.

Lorsqu’elle se déclenche, elle est accompagnée de nausées et de vomissement importants, d’acouphènes, d’une sensation d’oreille pleine et d’une perte d’acuité auditive. Si ces symptômes sont déjà graves, la maladie peut évoluer vers des lésions chroniques du labyrinthe (la cavité située dans le rocher de l’os temporal de l’oreille) responsable de vertiges chroniques, de troubles de l’équilibre permanents et d’une surdité progressive.

Dans d’autres cas, les vertiges peuvent survenir à la suite d’un traumatisme crânien, d’une otite chronique, d’une tumeur, d’un AVC, voire également d’une sclérose en plaques.