Quelles sont les maladies qui peuvent provoquer des bouffées de chaleur ?

Aussi appelées «bouffées vasomotrices», les bouffées de chaleur se manifestent par une sensation de chaleur intense et soudaine au niveau du visage, du cou et du buste. Dans certains cas, leur apparition peut être le signe d'une maladie.

Une maladie cardiovasculaire

Les bouffées de chaleur représentent le symptôme le plus fréquent de la ménopause. Le stress, les émotions fortes et l'alcool favorisent aussi leur apparition. Mais parfois, elles peuvent signaler un problème plus grave, comme une dysfonction vasculaire. Quand elles sont fréquentes et persistantes, les bouffées de chaleur peuvent en effet être associées à un risque cardiovasculaire (infarctus du myocarde, AVC...).

Un dérèglement thyroïdien

Ce symptôme peut également indiquer un dysfonctionnement de la glande thyroïdienne, impliquée dans la régulation de la température corporelle. Généralement, les patients souffrant d’hyperthyroïdie, lorsque la glande thyroïde produit trop d'hormones, ou d’hypothyroïdie (faible production d'hormones), ressentent aussi une fatigue constante et ont tendance à prendre ou à perdre beaucoup de poids.

La Rosacée

Maladie dermatologique chronique, la rosacée, connue aussi sous le nom de couperose, est liée à une vasodilatation excessive des petits vaisseaux sanguins du visage. Elle provoque des rougeurs, surtout sur la partie zone médio-faciale (front, nez, ailes du nez et menton), qui s'accompagnent de bouffées de chaleur. Non contagieuse, cette affection cutanée touche majoritairement les femmes âgées de 30 à 50 ans.