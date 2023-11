Nausées : voici les 6 maladies qui peuvent en être la cause

Plusieurs maladies peuvent causer des nausées. Certaines sont bénignes et passagères, tandis que d’autres nécessitent des soins urgents. Voici les pathologies susceptibles de provoquer cette sensation désagréable.

La gastro-entérite

Inflammation de la muqueuse du tube digestif, la gastro-entérite est responsable de nausées, de diarrhées, et de douleurs abdominales intenses. Cette maladie hivernale, fréquente chez l’enfant et l’adulte, est généralement virale et donc très contagieuse.

La maladie de Ménière

Les personnes atteintes de la maladie de Ménière, trouble de l’oreille interne, peuvent également ressentir ce symptôme. Cette affection se caractérise par des vertiges et des nausées. Elle peut aussi engendrer une perte auditive et des troubles de l'équilibre.

La méningite

La méningite se traduit par une inflammation des méninges (tissus entre le cerveau et le crâne). Causée par un virus, une bactérie, ou plus rarement un champignon ou un parasite, cette pathologie entraîne des nausées, mais aussi de la fièvre, une raideur de la nuque et des maux de tête.

La colique hépatique

La colique hépatique désigne une douleur intense et soudaine localisée au niveau du foie et des voies biliaires. Provoquée par les calculs biliaires, cette douleur abdominale s’accompagne souvent de nausées, voire de vomissements.

Une occlusion intestinale

L'occlusion intestinale se manifeste par le blocage partiel ou complet de l'intestin grêle ou du côlon, et constitue une urgence médicale. Elle est responsable de crampes abdominales très violentes et de nausées. L’altération de l’état général, la constipation, et la distension abdominale font aussi partie de symptômes.

Un intoxication alimentaire

Une intoxication alimentaire, qui peut survenir après avoir mangé des aliments pas cuits, mal conservés, ou de l'eau contaminée, cause fréquente des nausées. Ce symptôme peut s’accompagner d'un épisode de fièvre et de maux de tête, en sachant que les signes apparaissent la plupart du temps dans les heures qui suivent le repas.