Syllogomanie : quel est ce trouble méconnu qui nous pousse à ne rien jeter ? 

Les personnes atteintes de syllogomanie sont dans l’impossibilité de se séparer ou de jeter des objets, peu importe la valeur de ces derniers. Journaux publicitaires, emballages, vieux vêtements, bouteilles vides… Ils gardent tout.

Trouble d'accumulation compulsive (TAC), la syllogomanie, du grec ancien «sullogos» qui signifie «rassemblement», se traduit par une incapacité chronique de jeter. La simple idée de devoir se séparer de ses biens provoque une véritable angoisse chez le patient.

Plus précisément, les personnes atteintes de syllogomanie sont incapables de se débarrasser de leurs objets, même si ceux-ci ne fonctionnent plus, sont inutiles, ou qu’ils ont très peu de valeur. Elles conservent par exemple les emballages, les papiers publicitaires, les habits souillés ou encore les bouteilles vides et les vieux journaux.

Dans certains cas, l’envahissement est tel que des pièces du logement deviennent impraticables. Ce trouble, qui touche aussi bien les femmes que les hommes, pourrait concerner jusqu'à 5% des Français et s'accompagne souvent d'un isolement social. Généralement, les symptômes apparaissent au cours de l’adolescence.

Aussi appelée thésaurisation pathologique, la syllogomanie n’est pas sans rappeler le syndrome de Diogène. Mais à la différence de celui-ci, la syllogomanie ne porte pas sur le manque d'hygiène corporelle et domestique. Toutefois, ces deux troubles demeurent assez proches car dans la pratique, l’accumulation d’objets obsolètes et sans intérêt entraîne souvent une insalubrité du logement.