Voici les 5 conseils pour éviter les courbatures après le sport 

Tout sportif se passerait bien de cette douleur. Les courbatures apparaissent souvent dès le lendemain d’un effort physique intense et si elles sont particulièrement désagréables, il existe toutefois certaines méthodes pour en limiter l’apparition et pouvoir les soulager.

Elles sont l’enfer de tous les amateurs de sport. Les courbatures sont un mal fréquent, correspondant à des douleurs musculaires diffuses, qui apparaissent à la suite d’un effort physique inhabituel ou d’une reprise de sport.

Comme l’explique le kinésithérapeute du sport et ostéopathe Jérôme Auger, les courbatures sont également appelées «douleurs musculaires retardées», puisqu’elles n’apparaissent que 12 à 14 heures après l’effort. Elles peuvent ensuite persister jusqu’à environ sept jours.

Elles peuvent être causées par l’apparition de micro-lésions au niveau des tendons et des muscles. Une réaction inflammatoire à ces lésions serait responsable des douleurs, dans le but de les «réparer». Les exercices étant les plus à risques sont ceux qui impliquent des «contractions musculaires excentriques», c’est-à-dire lorsque le muscle est étiré en même temps qu’il est contracté.

Si les courbatures sont dérangeantes, certaines pratiques peuvent en limiter la douleur.

L’échauffement

Il est très important de s’échauffer avant toute pratique sportive. En échauffant le muscle, les risques d’apparition de courbatures sont déjà diminués. Le but est d’habituer le corps à l’effort, en sollicitant les muscles de manière modérée. Il est généralement conseillé d’étendre l’échauffement sur une durée de 15 minutes. Pour cela, il suffit de courir à vitesse douce, effectuer des mouvements de rotation légers avec toutes les parties mobiles du corps (comme les bras, les jambes, le cou ou encore les poignets).

Les étirements

Étirer son corps après une séance de sport est nécessaire. Stopper brutalement un effort physique empêche la diminution progressive de la température du corps et de mieux récupérer. Alors, tout comme pour l’échauffer, il faut privilégier de passer au moins 15 minutes à étirer les différents muscles qui ont été sollicités au cours de la séance. Il est également conseillé de marcher pendant 5 à 10 minutes, afin de calmer progressivement les muscles.

S’entraîner progressivement

Commencer ou reprendre le sport demande une certaine progressivité dans les entraînements. En voulant aller au-delà de ses capacités, le corps et les muscles seront confrontés à un effort auxquels ils ne sont pas habitués, multipliant ainsi le risque d’apparition de courbatures. S’entraîner graduellement est donc fortement recommandé, en habituant le corps en douceur.

L’hydratation

Le corps a besoin de rester hydraté pour fonctionner correctement. En effet, l’eau permet d’acheminer les glucides, qui se transforment en glycogène dans l’organisme (une substance glucidique stockée dans le foie et les muscles, qui forme une réserve importante de glucose pour l’organisme) et représente la principale source d’énergie des muscles.

La déshydratation fragilise donc les fibres musculaires, favorisant ainsi l’apparition des micro-lésions responsables des courbatures. D’autre part, lorsque le corps est soumis à une activité trop intense, il perd beaucoup d’eau, c’est pourquoi il est nécessaire de boire avant, pendant et après l’effort.

Prendre un bain chaud

Un bain ou une douche chaude après l’effort permet de bien récupérer. La chaleur possède beaucoup de bienfaits aux muscles. Lorsqu’il est fortement contracté à la suite d’une séance de sport intense, la chaleur va pouvoir le détendre progressivement.

D’autre part, si les courbatures sont déjà présentes, il n’existe malheureusement pas de solution miracle pour faire disparaître la douleur. Il faut donc prendre son mal en patience, forcer le moins possible sur les muscles sollicités durant l’effort.

Selon l’intensité de la douleur, il peut tout de même être possible de prendre un antalgique classique, tel que du Doliprane, ou simplement d’appliquer un élément chaud comme un coussin à réchauffer au micro-onde ou des patchs autochauffant. Masser la zone douloureuse avec un gel spécial, comme de l’Arnica, peut également soulager l’inflammation.