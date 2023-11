Quelles sont les maladies qui peuvent provoquer des démangeaisons ?

Également appelée prurit, les démangeaisons cutanées peuvent survenir pour diverses raisons. Voici les maladies qui peuvent engendrer un besoin irrésistible de se gratter la peau.

Le psoriasis

Maladie inflammatoire chronique de la peau, le psoriasis se manifeste par des plaques rouges épaisses bien limitées et surmontées de lamelles de peau blanche. Les démangeaisons et les sensations de brûlures font partie des symptômes fréquents de cette pathologie, qui pour rappel est non contagieuse.

L'eczéma

Aussi connu sous le nom de dermatite atopique, l’eczéma entraîne une sécheresse de la peau, des rougeurs, des squames et des démangeaisons qui ne font qu’empirer le développement de la maladie. Cette affection chronique toucherait au moins un Français sur trois au cours de sa vie.

l'urticaire

Comme l’eczéma, l’urticaire évolue par crises ou poussées et occasionne de fortes démangeaisons. Cette maladie inflammatoire chronique de la peau provoque des plaques rouges, en relief, semblables à des piqûres d’ortie. A noter que tout comme dans l’eczéma, le stress peut être un facteur aggravant.

les mycoses

Provoquée par des champignons microscopiques, les mycoses cutanées se manifestent le plus souvent par des démangeaisons intenses et des rougeurs. Cette infection fongique touche particulièrement la surface de la peau, mais elle peut aussi atteindre les orteils, les ongles et la zone génitale.

la gale

Ce symptôme est aussi associé à la gale. Très contagieuse, cette maladie parasitaire se transmet essentiellement par contact humain direct. Elle provoque des démangeaisons, qui s'aggravent la nuit, ainsi que des éruptions prenant la forme de sillons, rouges et sinueux, ou de vésicules perlées, surtout dans les espaces interdigitaux.

la varicelle

Maladie infectieuse virale contagieuse, la varicelle touche essentiellement les nourrissons et les enfants. Due au virus varicelle-zona (VZV), qui appartient au groupe des herpès-virus, cette affection entraîne une éruption de vésicules sur la peau et les muqueuses qui provoque une forte envie de se gratter.

La cholestase

Un foie endommagé peut également entraîner des sensations de démangeaisons sur tout le corps. Ce symptôme peut notamment indiquer une cholestase, qui se caractérise par la diminution ou l'arrêt de la sécrétion biliaire, un liquide sécrété par le foie et qui doit quand tout va bien se déverser dans l’appareil digestif.