Covid-19 : quels sont les nouveaux symptômes du dernier variant «Pirola» ?

Un nouveau variant du Covid-19 a fait son apparition en fin d'été. Surnommé «Pirola», ce sous variant de la famille Omicron présente des symptômes pour le moins surprenants.

Dérivé du variant Omicron, le sous-variant du Covid-19 «Pirola», ou Omicron BA.2.86 de son nom scientifique, faisait déjà l'objet d'une surveillance particulière début septembre.

Détecté le 31 août dans le Grand-Est, il se distingue du reste de sa famille par le nombre de fois où son gène de la protéine Spike a connu une mutation. Celle-ci lui permet ainsi de se répandre plus facilement au sein de la population.

Mais si «Pirola» attire l'attention de la communauté scientifique, c'est parce que les patients qui le contractent font état de symptômes jusqu'alors inhabituels pour le virus du Covid.

Irritation des yeux, éruption cutanée, fatigue extrême

Bien que ces personnes fassent part de symptômes habituellement attribués à la grippe et au Covid, comme de la fièvre, des maux de têtes ou un rhume, «Pirola» peut également surprendre par son absence de symptômes, ce qui le rend plus difficile à détecter.

Cependant, certains symptômes du dernier variant en date peuvent être des éruptions cutanées et une irritation des yeux, ce qui permet de le remarquer plus facilement, comme l'explique le Dr Johannes Uys, médecin généraliste au Broadgate General Practice de Londres, dans les colonnes The Mirror.

«Contrairement à la plupart des variants précédents, Pirola peut provoquer des symptômes visibles au visage tels qu’une irritation des yeux et une éruption cutanée», a-t-il précisé. Hormis cette apparition de symptômes, les patients feraient également remonter à leurs médecins, des épisodes de diarrhées et de forte fatigue.

Il n'y a néanmoins aucune de raison de s'inquiéter selon l'infectiologue Robert Sebbag, qui assure que le variant du virus n'est pas une forme grave