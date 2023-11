Nausées et envie de vomir : voici les 5 aliments à privilégier

La nausée ou l'envie de vomir sont souvent des sensations très inconfortables. Certains aliments permettent de diminuer ses effets.

Non, la nausée et l'envie de vomir ne touchent pas que les femmes enceintes. Ce phénomène très désagréable peut faire souffrir de nombreuses personnes. Cependant, de nombreux moyens existent l'atténuer.

Le gingembre

Le gingembre est un aliment qui fait partie de la famille du curcuma. Peu importe sous quelle forme vous le consommez, ce dernier est excellent pour éviter la sensation désagréable liée à la nausée.

Le citron

Le citron est particulièrement riche en antioxydants. Il aide à lutter contre la nausée. Vous pouvez l'utiliser en l'infusant dans de l'eau tiède accompagnée d'un peu de gingembre. Ce cocktail vous revigorera.

Les fruits secs

Si vous avez des fruits secs comme des noix, des amandes ou encore des noix de cajou dans votre placard, alors vous êtes bien armés. En effet, les fruits secs sont efficaces pour atténuer l'envie de vomir.

Le blanc de poulet

Au delà du gingembre et des fruits secs, le blanc de poulet est un excellent moyen pour limiter l'envie de vomir. On peut le cuisiner de différentes façons.

L'eau

Si vous ne le saviez pas, s'hydrater est l'un des meilleurs moyens pour ne plus ressentir une nausée. Boire un grand verre d'eau vous aidera non seulement à étancher votre soif mais aussi à ne plus avoir de haut le coeur.