Épine calcanéenne : quelle est cette excroissance qui peut provoquer une vive douleur au pied ?

Aussi appelée épine de Lenoir, une épine calcanéenne est une excroissance osseuse qui se forme au niveau du talon, et qui provoque une vive douleur.

L’épine calcanéenne désigne une excroissance qui se forme au niveau du calcanéum, l’os du talon. Cette affection, qui touche de nombreuses personnes, est la conséquence de l'inflammation de l’aponévrose plantaire, une épaisse bande de tissu fibreux qui s'étend du talon à la base des orteils, et qui soutient la voûte plantaire.

Aussi nommée épine de Lenoir, elle provoque une douleur vive et soudaine au talon, qui peut parfois s’étendre sur tout le pied. La douleur est telle que le patient peut avoir des difficultés à marcher normalement, ou à rester debout, particulièrement le matin, juste après le lever.

Si vous présentez ce symptôme, sachez que cette excroissance est détectable via des examens d’imagerie (radiographie). Concernant le traitement, il repose sur l’administration de médicaments antalgiques et anti-inflammatoires. Des séances de kinésithérapie et le port de semelles orthopédiques sur mesure sont généralement nécessaires.

talons hauts, surpoids, sport intense...

La formation de cette excroissance osseuse, semblable à une épine, comme son nom l’indique, est due à une sollicitation excessive du talon et des tendons. Les personnes qui pratiquent un sport intensif (course à pied, danse, randonnée…) et qui travaillent en position debout de manière prolongée sont souvent concernées.

Celles qui portent des chaussures inadaptées, des talons hauts, ou des semelles trop fines le sont également. La formation d’une épine calcanéenne peut d’autre part être liée à la morphologie du pied (pied plat, pied creux, hallux valgus…), mais aussi au surpoids et à l’obésité.