Carence en acide folique : voici les 5 principaux symptômes qui doivent vous alerter 

Aussi appelé vitamine B9, l’acide folique joue un rôle important dans la formation des globules rouges mais aussi dans le fonctionnement du système nerveux et du système immunitaire. Voici les principaux symptômes qui peuvent indiquer une carence.

Des troubles digestifs

Un déficit en acide folique se manifeste souvent par des troubles digestifs. Il n’est pas rare d’avoir des diarrhées, des nausées, des vomissements, et des douleurs abdominales. Pour augmenter vos apports, misez sur le foie de volaille, les légumes verts, la levure alimentaire et le jaune d'œuf.

Une pâleur

Une telle carence peut entraîner une baisse du nombre de globules rouges, la vitamine B9 étant impliquée dans leur production, et ainsi engendrer une anémie dite «mégaloblastique», qui se traduit le plus souvent par une pâleur du visage.

Une inflammation de la langue

Autre symptôme observé et qui doit vous alerter : une sensation de brûlure et une rougeur sur la langue. En effet, si les apports ne sont pas suffisants, une inflammation de la langue, appelée glossite, peut survenir.

Une fatigue intense

Cette substance joue un rôle essentiel sur le système nerveux. Quand vos apports ne sont pas suffisants, il est donc fréquent de ressentir une fatigue intense, accompagnée de maux de tête. de présenter des troubles de l'humeur.

Une perte de poids

La manque d’appétit et la perte de poids peuvent aussi indiquer un déficit en vitamine B9. En sachant que les besoins en acide folique sont plus importants pendant la grossesse et la croissance de l'enfant.