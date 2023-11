Comment faire baisser le taux de l'acide urique dans le sang ?

Lorsqu’il est présent en excès dans le sang, l’acide urique peut être responsable de plusieurs problèmes de santé, comme la goutte.

L’acide urique est un déchet issu de la dégradation de substances, appelées purines, au cours de la digestion. Ce composé organique est ainsi normalement présent dans le sang. Mais lorsqu’il est produit en excès, il peut notamment provoquer des crises de goutte graves, des inflammations des articulations.

Éliminée par l'intestin et les reins, puis expulsé par les urines, l’acide urique est dit élevé lorsque le taux est supérieur à 80 mg/L. On parle alors d'hyperuricémie. Dans ce cas, il faut faire attention à ce que l'on met dans son assiette. Plus précisément, il est recommandé de limiter les aliments riches en purines.

Parmi eux, il y a les abats, comme le foie, le ris, les rognons, ou encore les joues. Il est également conseillé de proscrire la charcuterie, et plus globalement toutes les protéines d'origine animale. Sans compter que ces préparations contiennent également des acides gras saturés, qui diminuent la capacité du corps à dissoudre ce déchet métabolique.

Les fruits de mer et les poissons gras, notamment l'anchois, le hareng, le saumon, ne sont pas non plus de bons alliés. Idem pour les asperges, le chou-fleur et les épinards. Ces légumes sont concentrés en purines.

Toutefois, dans certains cas, changer ses habitudes alimentaires n’est pas suffisant. Un traitement adapté est parfois nécessaire. Dans le doute, il est préférable de prendre rendez-vous avec un médecin.