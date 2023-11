Voici les 3 maladies d'hiver les plus contagieuses

Chaque hiver les microbes et les virus font leur grand retour. Profitant de l'affaiblissement des défenses immunitaires des Français durant la saison fraîche, voici les trois maladies qui se propagent le plus.

La grippe

C'est la star de l'hiver puisqu'elle a même le droit à sa propre campagne de vaccination annuelle, la grippe fait partie des maladies les plus contagieuses.

Il s'agit d'une infection respiratoire virale saisonnière causée par des virus de la famille des orthomyxovirus.

Ses symptômes sont particulièrement épuisants pour le corps puisque le virus de la grippe provoque une fièvre soudaine et forte mais également des frissons, des maux de tête, des courbatures, de la toux, de la congestion nasale et parfois des maux de gorge et des troubles gastro-intestinaux.

La grippe se propage principalement par les gouttelettes respiratoires émises lorsqu'une personne infectée tousse, éternue ou parle. Elle peut également se propager en touchant des surfaces contaminées par le virus.

La gastro-entérite

S'il lui arrive de pointer le bout de son nez en été, la gastro-entérite est également l'une des maladies les plus communes et contagieuses en hiver.

Il s’agit d’une inflammation de la muqueuse de l'estomac et des intestins, souvent causée par des infections virales, bactériennes ou parasitaires.

Elle provoque des diarrhées fréquentes, des vomissements, des crampes abdominales, des maux de tête, de la fièvre et une perte d'appétit. La déshydratation est souvent fréquente lors d'une gastro-entérite, il faut donc penser à s'hydrater régulièrement.

La gastro-entérite se propage généralement par la consommation d'aliments ou d'eau contaminés mais aussi par contact direct avec une personne infectée, ou par des surfaces contaminées.

La bronchiolite

C'est la terreur des parents puisqu'elle touche plus particulièrement les jeunes enfants et peut s'avérer très dangereuse pour leur santé. La bronchiolite refait surface chaque hiver et provoque parfois des saturations des services pédiatriques dans les hôpitaux.

La bronchiolite est une infection respiratoire aiguë le plus souvent causée par le virus respiratoire syncytial (VRS), mais d'autres virus respiratoires, tels que les rhinovirus peuvent également en être responsables.

Si ses symptômes peuvent varier en fonction de la gravité de l'infection, ils incluent le plus souvent une congestion nasale, une toux, une respiration rapide et sifflante, des difficultés respiratoires, une fièvre, une perte d'appétit et des signes de détresse respiratoire.

Tout comme la grippe, la bronchiolite se propage généralement par des gouttelettes respiratoires ou par contact direct avec des surfaces contaminées et par le partage d'objets infectés.