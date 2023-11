Santé : est-il dangereux de boire d'eau pétillante tous les jours ?

Naturellement riche en bicarbonate de soude, l’eau pétillante fait de nombreux adeptes. Mais est-ce vraiment conseillé de consommer ces petites bulles tous les jours ?

Plus goûteuse que l’eau plate ordinaire, l’eau pétillante stimule les papilles et aide certaines personnes à s’hydrater davantage au cours de la journée. En plus, c’est une bonne alternative aux sodas sucrés. Mais cette boisson est-elle vraiment sans risque pour la santé ? Eh bien oui.

Boire quotidiennement de l’eau pétillante ne présente pas de danger pour notre organisme. D'une part, contrairement à ce que l’on pense, «les eaux pétillantes ne ballonnent pas vraiment», affirme le médecin nutritionniste Jean-Michel Cohen. En effet, «le gaz est immédiatement expulsé». «On peut les consommer sans danger», assure-t-il.

D'autre part, ces eaux à bulles sont riches en bicarbonate, un composé chimique reconnu pour réguler l'acidité gastrique. En cas de brûlures, d’aigreurs d'estomac, ou de constipation, ce breuvage est donc un bon allié. «L’eau pétillante a un intérêt pour les personnes qui ont une digestion difficile», confirme le spécialiste.

quid du sel ?

Tout comme l’eau plate, elle est également source de calcium, bon pour la structure osseuse, et en magnésium, certaines plus d’autres (type Rozana). Ce minéral joue un rôle important dans la transmission de l'influx nerveux et de la contraction musculaire. Autre atout : elle améliore la circulation sanguine.

Néanmoins, il faut savoir que certaines eaux gazeuses sont chargées en sel et peuvent avoir pour effet d’augmenter la tension. Si l'on souffre d’hypertension, il faut donc privilégier celles qui portent la mention «convient pour un régime pauvre en sodium», ou opter tout simplement à l'eau plate.