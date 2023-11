Santé : la pollution de l’air a tué plus de 500.000 personnes dans l’UE en 2021, selon une nouvelle étude

Les chercheurs de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) ont accordé plus de 500.000 décès dans l'Union européenne à la pollution atmosphérique sur la seule année 2021. Si la situation s'améliore lentement d'année en année, le taux de particules fines dans l'air dépasse encore les limites fixées par l'OMS.

La pollution tue. En 2021, ce sont 500.000 habitants de l'Union européenne qui «sont morts prématurément des suites de complications provoquées par la mauvaise qualité de l'air». Selon les scientifiques de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), la moitié de ces décès aurait pu être évités si les pays membres avaient réduit leur taux de pollution atmosphérique.

253,000 deaths could have been avoided in the EU, in 2021, if the fine particulate matter #pollution had met WHO recommendations. Find out more from our briefing, published today: https://t.co/XB5FhdwndG pic.twitter.com/ZycEAuRbf1

— EU EnvironmentAgency (@EUEnvironment) November 24, 2023