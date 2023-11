Voici les 10 pires douleurs qu'un humain peut endurer, selon la science

Ressenti par tous mais parfois difficile à jauger, la douleur a fait l'objet de nombreux travaux, dont ceux de l'université McGill, au Canada, qui a établi un questionnaire très précis pour la définir. Les scientifiques ont ainsi établi un classement pour recenser les pires souffrances pouvant être ressenties par l'être humain.

Aïe ! C'est une sensation que tout un chacun a déjà ressentie dans sa vie : la douleur. Que ce soit après une blessure ou en raison d'une maladie, cette expérience désagréable joue, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), «un rôle d’alarme qui va permettre à l’organisme de réagir et de se protéger face à un stimulus mécanique, chimique ou thermique». Elle se déclenche lorsque nos terminaisons nerveuses, situées au niveau de la peau, des muscles, des os ou encore des articulations sont stimulées. S'il est aisé de reconnaître cette sensation, il est parfois difficile de la décrire ou même de la quantifier.

Face à ce sentiment universel, une question revient très régulièrement dans la tête : quelle est la pire douleur possiblement ressentie par notre corps ? Une problématique sur laquelle ont largement travaillée les chercheurs de l'université canadienne McGill, qui ont créé un questionnaire de la douleur, un outil créé en 1971. Les scientifiques ont soumis une liste de 78 mots à des patients souffrant, une base leur permettant de classer les douleurs les plus pénibles. Voici le résultat de leurs travaux.

La névralgie du trijumeau

Aussi connu sous le nom de «tic douloureux», il s'agit d'une douleur touchant un côté du visage, comparable à une décharge électrique, qui peut se répéter à plusieurs reprises, et provoque des contractions incontrôlables du visage. Elle serait due à la détérioration de la gaine protectrice du nerf trijumeau, l'un des plus volumineux de la boîte crânienne. Ce syndrôme touche une personne sur 5.000, principalement chez les personnes de plus de 50 ans.

La migraine

C'est l'une des douleurs les plus courantes et elle se caractérise selon plusieurs degrés d'intensité. Pour certains, les crises de migraine peuvent être très douloureuses, jusqu'à provoquer des sensibilités à la lumière ou au bruit. La migraine peut également provoquer des vomissements ou des malaises.

La colique néphrétique

La colique néphrétique survient lors de l'obstruction d'un canal urinaire provoqué par un calcul rénal. En conséquence, le rein prend en volume et le malade souffre sans discontinuer des lombaires jusqu'à l'aine. D'ailleurs, aucune position ne peut soulager un patient atteint.

La fibromyalgie

Ce syndrome chronique se compose de douleurs musculaires ou articulaires aiguës et permanentes. La douleurs est ainsi diffuse sur plusieurs parties du corps, provoquant de la fatigue, des vertiges, une raideur des articulations, des nausées et même des problèmes de vue. Entre 1,5 et 2% de la population adulte en est victime.

La polyarthrite rhumatoïde

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie dégénérative chronique touchant les articulations. Elle se caractérise par un enraidissement et un gonflement de plusieurs articulations (doigts, poignets, genoux). Il s'agit d'une malade auto-immune, où le système immunitaire agit contre l'organisme.

La Maladie de Crohn

Environ 120.000 personnes en France sont touchées par cette maladie touchant le système digestif. L'inflammation et l'épaississement de la paroi causent des ulcères et même des perforations, de l'œsophage jusqu'à l'anus. Le patient est, la plupart du temps, atteint de maux de ventre et de diarrhées qui peuvent durer, pendant les phases de crise, plusieurs mois. Les malades ressentent alors une énorme fatigue et un sentiment dépressif accru.

L'amputation d'un doigt

Certains penseraient à d'autres parties du corps, comme le bras ou une jambe, mais c'est l'amputation d'un doigt qui est l'une des plus fortes souffrances. En effet, il s'agit de la partie la plus innervée du corps humain. Sa section est donc atrocement douloureuse.

L'accouchement

L'accouchement se caractérise par des contractions du muscle utérin qui se succèdent de plus en plus rapidement jusqu'à la sortie du bébé. Les douleurs se lancent de façon très violente et sur une longue durée (plusieurs heures). Le passage du bébé provoque également des douleurs périnéales particulièrement fortes.

La piqûre de la fourmi «balle de fusil»

L'animal qui provoque la plus forte douleur ne fait pas plus de trois centimètres. La Paraponera, plus connue sous l'appellation de fourmi «balle de fusil» est célèbre pour la souffrance extrême provoquée par sa piqûre. Lors de celle-ci, l'insecte libère des toxines foudroyantes provoquant des contractions musculaires incontrôlables et des brûlures. La victime se tord de douleur pendant plusieurs dizaines de minutes, tandis que l'organisme met au moins 24 heures pour évacuer le poison. Un Youtubeur français, Cyril Chauquet, en a fait la douloureuse expérience en vidéo.

Le syndrome douloureux régional complexe (SDRC)

Provoqués par le dysfonctionnement d'un nerf suite à une blessure ou une opération chirurgicale, les symptômes font froid dans le dos. Le patient ressent des douleurs permanentes de brûlures ou de gênes, parfois pendant plusieurs mois. Le syndrome peut également causer une hypersensibilité ou des œdèmes. Le pire, c'est qu'il n'existe aucun traitement pour les 50.000 Français touchés.