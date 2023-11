Peau : des scientifiques ont découvert ce qui cause les démangeaisons

Des scientifiques américains de la faculté de médecine d’Harvard se sont penchés sur les causes qui peuvent provoquer des démangeaisons de la peau. Une bactérie en serait à l’origine.

Si l’on a tendance à penser que la sensation de démangeaison peut être due à la matière du pull que l’on porte, une réponse plus précise a été apportée pour l’expliquer. Cette sensation assez courte, mais très désagréable, qui oblige à se gratter à un endroit précis, a poussé une équipe de scientifiques de la faculté de médecine d’Harvard à s’interroger.

Après une étude approfondie, les chercheurs ont pu déterminer qu’une bactérie cutanée serait en cause et agirait directement sur les cellules nerveuses. Elle rejoint ainsi les maladies telles que l’eczéma, l’urticaire ou encore le psoriasis, principales causes des démangeaisons de la peau.

La bactérie «Staphylococcus aureus»

Publiée dans la revue Cell, cette étude révèle qu’une bactérie libère un produit chimique, qui active une protéine sur les fibres nerveuses. Un signal est ensuite envoyé au cerveau qui le perçoit comme une démangeaison. Cette bactérie a été nommée Staphylococcus aureus.

Isaac Chiu, professeur agrégé d’immunologie, ayant participé à cette étude, a expliqué que «l’on retrouve cette bactérie chez presque tous les patients atteints de dermatite atopique chronique», il a également ajouté vouloir montrer que «les démangeaisons peuvent être causées par le microbe lui-même», comme l’a rapporté Version Femina.

Pour en venir à cette conclusion, les scientifiques ont procédé à des tests sur des souris. Leur peau a été directement exposée à cette bactérie, entraînant de fortes démangeaisons, qui s’intensifiaient jour après jour. Par la suite, ces souris sont devenues hypersensibles à tout élément, pourtant inoffensif, pouvant provoquer une réaction sur le corps.

Il a ensuite fallu déterminer la raison pour laquelle la Staphylococcus aureus, déclenche ces démangeaisons. Pour cela, les chercheurs se sont concentrés sur dix enzymes issues de cette bactérie (ce sont des protéines présentes dans les cellules, servant à faciliter les réactions chimiques) et les ont libérées au contact de la peau. L’une d’entre elles, appelée protéase V8, a été relevée comme étant la seule responsable du déclenchement des démangeaisons chez ces souris.

Traiter les démangeaisons

Les analyses faites ont pu démontrer que le V8 déclenche les démangeaisons en activant une protéine nommée PAR1. Celle-ci reste en sommeil et s’active au contact de certaines enzymes, dont le V8. Étant activée par la Statphylococcus aureus, qui est impliquée dans la coagulation sanguine, les scientifiques ont voulu savoir si un médicament, le Vorapaxar, pouvait contrer ce phénomène.

Les souris ont alors été traitées et des améliorations ont pu être constatées. Leurs sensations de démangeaison avaient totalement disparu, «le traitement a réussi à bloquer l’activation de la protéine pour interrompre cette étape clé du cycle de démangeaisons-grattage», ont expliqué les scientifiques.

Ces résultats particulièrement optimistes permettent ainsi d’espérer le développement de nouveaux traitements. L’idée étant de pouvoir apporter un soulagement durable, car les «grattages répétés» peuvent provoquer de graves lésions cutanées. Pour la suite, les chercheurs comptent bien déterminer si d’autres microbes peuvent également être responsables.