Quelle est la différence entre une bactérie et un virus ?

Rhume, grippe, angine, bronchiolite… La saison hivernale signe celui des bactéries et des virus. Mais quelle est la différence entre ces deux agents pathogènes ?

Les virus et les bactéries (mauvaises) ont un point commun : ils nous rendent malades. Toutefois, les caractéristiques et le mode de fonctionnement de ces deux micro-organismes sont bien différents.

Une bactérie est une cellule sans noyau dotée d'un flagelle qui lui permet de se déplacer. Certaines sont bénéfiques (Lactobacilles, Bifidobactéries…) et d’autres pathogènes. Ces dernières sont par exemple responsables de l'angine, de l'otite, de la bronchite, des infections urinaires ou encore de la gastro-entérite.

la bactérie se reproduit seule

Mais contrairement au virus, une bactérie n'a pas nécessairement besoin d'une cellule pour se multiplier. En effet, elle peut se reproduire et proliférer par elle-même.

Le virus, quant à lui, est dépendant d’un organisme. Pour se multiplier, il doit obligatoirement pénétrer dans une cellule vivante. Il va ensuite libérer son ARN ou ADN (son matériel génétique) dans le cytoplasme, le liquide qui remplit l'intérieur d'une cellule.

Après quoi la cellule hôte infectée va mourir et fabriquer de nouveaux virus, qui vont contaminer d’autres cellules. Les virus («poison» en latin) causent des infections comme le rhume, la grippe, la varicelle, la méningite virale, ou plus grave, le SIDA.

Et à la différence des bactéries, tous les virus sont nocifs. En sachant que les antibiotiques n'ont aucun effet sur eux. Ce traitement empêche uniquement la multiplication des bactéries.

le virus est bien plus petit

Et pour cause, l'antibiotique agit au niveau de la paroi bactérienne ou de la membrane plasmique. Or ces équipements biologiques n’existent pas chez les virus, qui possèdent une enveloppe appelée capside.

Autre différence : la taille. Les virus mesurent entre 10 et 400 nanomètres et sont donc en moyenne 20 fois plus petits que les bactéries.