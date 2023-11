Tabac et nicotine : le nombre d'intoxications augmentent chez les jeunes

Le nombre d'intoxications liées à la nicotine et au tabac est en hausse chez les jeunes, selon un rapport publié ce jeudi 30 septembre par l’Anses.

«Les enfants et les adolescents sont les principales victimes de l’intoxication», a affirmé l’Anses dans un nouveau rapport publié ce jeudi. L’organisation a appelé à une vigilance particulière vis-à-vis de la consommation de tabac et de nicotine chez les jeunes qui sont de plus en plus exposés aux risques d’intoxication et de dépendance.

Cigarettes, tabacs à chauffer, sachets de nicotine, billes aromatiques, tabacs à mâcher et snus... Les produits composés de tabac et de nicotine se sont multipliés ces dernières années avec des formes, des goûts et des expériences différentes.

L’Anses a fait le bilan des appels reçus par les centres antipoison entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 et a constaté une hausse inquiétante des intoxications.

Les sachets nicotines et les snus dans le viseur

Les sachets de nicotine et les snus sont les nouveaux produits à la mode chez les jeunes qui partagent leurs expériences sur les réseaux sociaux. «Les adolescents sont les premiers ciblés et les premiers intoxiqués», a alerté le rapport. La majorité des appels d’urgence concerne des jeunes qui ont entre 12 et 17 ans, présentant des syndromes nicotiniques aigus sévères.

Parmi les signes d’une intoxication, on retrouve des vomissements prolongés, des convulsions, des troubles de la conscience, de l’hypotension.

Des produits sans réglementation

Le rapport a alerté sur le fait que les sachets de nicotine, récents sur le marché, ne font pas l’objet d’une réglementation particulière. Ils se glissent entre les lèvres et la gencive, diffusant le produit à travers la muqueuse.

La pratique ressemble à celle du snus, à la différence que le snus comporte du tabac et que sa consommation est interdite partout en Europe, excepté en Suède.

«Il est indispensable de mettre en place un cadre réglementaire pour ces produits qui n’ont pour le moment aucun statut clair et qui ne bénéficient d’aucun contrôle», a affirmé Cécilia Solal, la coordonnatrice de l’étude à l’Anses.

Des enfants de 3 ans intoxiqués

Parmi les appels d’urgence, un nombre important de jeunes appellent à cause d’une intoxication liée à l’ingestion accidentelle de tabac à mâcher et de tabac à chauffer. Plus récemment, on observe des cas d’intoxications à cause de billes aromatiques.

Ces produits sont des dérivés de la cigarette aromatisée, qui est désormais interdite à la vente. Les petites billes sont à insérer dans le filtre des cigarettes et sont généralement ingérées accidentellement.

Les centres antipoison ont dévoilé que dans 75% des cas, elles étaient ingérées par des enfants de 3 ans qui les confondent avec des bonbons.

Le rapport a déclaré l’urgence de mettre en place de nouveaux moyens de prévention et de sensibilisation pour protéger les enfants du risque d'addictions.