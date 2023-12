Quelles sont les maladies qui peuvent provoquer des douleurs à l'oreille ?

Il nous arrive d’avoir subitement mal aux oreilles. On pense alors à l’otite, mais parfois le système nerveux peut être à l'origine de ces inconforts, en irradiant la douleur depuis d'autres parties du corps. Plusieurs maladies peuvent être à l’origine de ces maux.

La douleur peut être ressentie dans une ou dans les deux oreilles. Elle peut se situer dans différentes parties de l'oreille : l'oreille interne ou externe. Elle peut être aussi bien constante qu'irégulière.

Le rhume

Un rhume peut entraîner des douleurs auriculaires. La pression des tympans augmente et fait gonfler la membrane muqueuse. De fait, la trompe d’Eustache se bouche et la différence de pression cause une otite. Une fois le rhume guéri, la douleur disparaît normalement d'elle-même.

L'otite

La plupart du temps, l'otite provoque des douleurs d’oreilles. Cette affection cause majoritairement une infection du conduit auditif, à l'extérieur du tympan. Les symptômes sont souvent une perte d’audition temporaire, des acouphènes, et de la fièvre.

Une inflammation des dents, de la langue ou de la mâchoire

Les douleurs auriculaires ne sont pas forcément causées par les oreilles elles-mêmes. Une inflammation des dents et de la mâchoire peut causer de douloureux maux d’oreilles. C’est pareil pour une langue ou une gorge enflammée. Il se peut même que vous ne ressentiez pas de douleur dans la zone enflammée en question.

En cas de mal d'oreille persistant, il est recommandé de toujours consulter un spécialiste.