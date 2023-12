Voici comment protéger sa peau du froid de l'hiver

Face à froid de l’hiver, la peau est plus irritable et fragile. Voici comment la protéger du froid.

Irritation, rougeurs, tiraillement. Le vent froid provoque l’assèchement et la déshydratation de l’épiderme. S’y ajoute le choc thermique avec le chauffage intérieur qui affaiblit les barrières naturelles que nous fabriquons contre les agressions. Certains reflexes sont bons à avoir pour protéger sa peau en l’hiver.

Éviter les contrastes de température

L’alternance du chaud et du froid, ainsi que la tendance à prendre des douches plus chaudes ou à mettre le chauffage trop fort, contribuent à affaiblir le film hydrolipidique. Il est largement déconseillé d’exposer sa peau à de tels chocs de température.

Chez soi, il vaut mieux ne pas trop monter le chauffage et éviter les bains brûlants. En plus de faire des économies, vous éviterez à votre peau de s'irriter.

Miser sur l’hydratation extérieure

L’hiver accentue le phénomène d’évaporation naturelle de l’eau contenue dans le tissu cutané. La peau a besoin plus que jamais d’être hydratée. Il est conseillé d’appliquer matin et soir une crème adaptée à votre épiderme, contenant si possible un SPF car, même en hiver, les rayons du soleil peuvent être puissants.

Concernant les produits de nettoyage, il est préférable de se démaquiller avec du lait ou de l’huile végétale plutôt qu'avec du savon et du gel.

Hydrater de l’intérieur

Si l’on ressent moins le besoin qu’en été, boire 1,5 litre d’eau par jour est fortement conseillé. Si vous avez du mal à boire, privilégiez les tisanes et le thé vert qui, en plus d’hydrater, apportent des vertus supplémentaires en fonction des plantes.

Apporter de la douceur

L’hiver, les pulls en maille, les cols roulés, les bonnets synthétiques sont de sortis. La peau souffre de toutes ces matières irritantes. Il est conseillé de porter près de la peau des habits en coton, soie, lin, chanvre, qui contiennent des fibres naturelles.

revigorer sa peau avec des masques

Pour aider votre peau à prendre des forces, il est conseillé d’appliquer une fois par semaine un masque que vous pouvez confectionner chez vous. Pour la recette de grand-mère, il vous suffit de vous munir de miel, d'huile d’olive, de banane et d'avocat.