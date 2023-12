Quelles sont les maladies qui peuvent provoquer une gêne sur la langue ?

Douleurs, sensation de brûlure, lésions, ulcères, gonflement… Une gêne sur la langue peut être liée à plusieurs pathologies. Voici lesquelles.

Le muguet

Le muguet est affection buccale due à la prolifération d’un champignon, appelé Candida albicans. Cette infection fongique se manifeste par des rougeurs, une sensation de brûlure dans la bouche, et des lésions blanches, localisées sur la langue ou l'intérieur des joues.

La maladie cœliaque

La maladie cœliaque, ou intolérance au gluten, est une pathologie auto-immune qui touche l’appareil intestinal. Elle entraîne généralement de la diarrhée, un amaigrissement, et des ulcères buccaux (aphtes), sur les lèvres, les gencives et la langue.

Le syndrome de la bouche brûlante

Le syndrome de la bouche brûlante, aussi appelée glossodynie, provoque également une gêne sur la langue, et plus précisément, comme son nom l’indique, une sensation de brûlure sur la langue. Elle touche majoritairement les femmes à partir de la ménopause.

La glossite

Inflammation de la langue, la glossite engendre un gonflement de la langue, ainsi qu’un changement de couleur et de texture. Douloureuse, elle est souvent causée par une affection sous-jacente, comme une anémie par carence en vitamine B12 ou une allergie.

Le cancer de la langue

Le cancer de la langue, qui touche le plus souvent les hommes, peut se manifester par une gêne douloureuse sur la langue. Autres signes cliniques : le mal de gorge, une déglutition et une mastication difficiles, des plaies dans la bouche, et l'apparition d’un ganglion sous la mâchoire.