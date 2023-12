Voici les 4 sports les plus efficaces contre le stress

Le sport est un excellent remède contre le stress. Il permet d’évacuer toutes les toxines que le corps accumule. Quels sont les meilleurs sports à pratiquer dans des périodes de stress ?

En fin d’année, le stress a tendance à s’accumuler et à se faire ressentir sur la qualité du sommeil, l’humeur en règle générale, et sur le corps. Les activités physiques permettent d’être mieux dans sa peau et dans sa tête par la production d’endorphine, l’hormone du bien-être. La compétition dans le sport peut être un lieu où l’on apprend à gérer le stress, l'échec et à se maîtriser. Parfois entouré d’une équipe, ces moments de tensions permettent de prendre des risques sans mauvaise pression. Voici une liste des meilleurs sports pour évacuer le stress, l’anxiété et de remédier à la dépression.

La boxe

Non, la boxe n’est pas un sport exclusivement masculin. De plus en plus de femmes se mettent à la pratique. C’est un sport très efficace pour se défouler et vider son esprit. Cette discipline fait travailler le cœur, et permet d’assainir sa respiration. Ainsi, en frappant des gros sacs, le corps peut se libérer des énergies négatives.

Le yoga

Le yoga est le sport du relâchement par excellence. Cette activité sportive permet de travailler sur l’équilibre et donc d’apaiser ses angoisses. La souplesse des mouvements apporte le calme et appelle à faire le vide, à se concentrer sur son corps et à laisser de côté le travail acharné de l’esprit.

La natation

Aller à la piscine après le travail est un très bon moyen de relâcher la pression. Le pouvoir de l’eau sur le corps est impressionnant. L’effet d’apesanteur lorsque l’on plonge permet le détachement. Les séances de natation sont épuisantes et apportent la «bonne fatigue» nécessaire pour un sommeil qualitatif.

LA Danse

La danse est un très bon moyen de libérer son corps du stress quotidien. Elle permet de s'ancrer dans le temps présent, sans penser aux tracas de demain. Accompagnés de musique, les gestes s'accordent en rythme et aident à retrouver une harmonie. Aussi l'activité physique apporte de la souplesse et donne l'occasion de tonifier ses muscles. La danse favorise l'estime de soi et permet, parfois, de s'accorder avec les autres.

En soi, toute occasion est bonne pour pratiquer un peu d'activité physique. Pas besoin de devenir sportif de haut niveau. Il suffit parfois de remplacer l'ascenseur, la voiture ou l'escalator par un peu de marche quotidienne.