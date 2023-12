Ce gaz méconnu est à l’origine de 20% des cancers du poumon en Bretagne, voici comment le mesurer à son domicile

Présent en grande quantité dans certaines régions de France, comme en Bretagne, le radon est un gaz inodore et radioactif pouvant occasionner des maladies graves après une exposition prolongée en milieu confiné. CNEWS dresse pour vous les indications à suivre pour s’en prémunir.

Plus de 80% des Bretons vivraient dans un logement où le radon est présent. Face à la forte exposition d’une partie des Français au radon, un gaz inodore et radioactif, l’Agence nationale de santé publique lance dès cette semaine et ce jusqu’au 10 janvier prochain une campagne de surveillance dans les régions les plus exposées.

D’après la cartographie relayée par l’Institut de radioprotection et de sureté nucléaire (IRSN), le quart nord-ouest de l’Hexagone, une large partie du centre de la France et les frontières françaises avec l’Espagne et Andorre seraient les zones les plus exposées au radon. A noter aussi une forte concentration de ce gaz en Corse, ainsi que dans le sud-est du pays et dans les Vosges.

© IRSN

Ce gaz se trouve principalement dans le sous-sol, dans les roches volcaniques et granitiques. Il peut être dangereux en cas d’inhalation en lieu clos, pouvant causer à terme des maladies graves. Selon l’Agence nationale de santé publique, il serait responsable de 20 % des cancers du poumon en Bretagne, l'une des régions les plus exposées.

Comment connaître votre niveau d’exposition au radon ?

A l’occasion de cette initiative menée par l’Agence nationale de santé publique, des centaines de dosimètres, permettant d’évaluer avec exactitude le niveau d’exposition à ce gaz, vont être distribués aux habitants des régions les plus exposées.

Pour optimiser les résultats fournis par l’appareil, il est préférable d’utiliser ce dernier dans une pièce de vie pendant deux mois en hiver, de préférence au rez-de-chaussée. A noter que la période hivernale est celle où les concentrations en radon observées sont les plus élevées car l’air demeure plus souvent confiné dans les bâtiments.

Outre la carte fournie par l’ISRN (cliquable ci-dessus), l’organisme a développé une application mobile appelée «radon et radioactivité», disponible ICI sur iOS et ICI sur Android, permettant de savoir si votre commune est concernée par la présence ou non de radon.

Les conseils pour se prémunir d’une exposition à ce gaz

Le premier conseil donné pour limiter l’exposition au radon est d’aérer votre logement au moins 10 minutes par jour, même en hiver.

Si la concentration de ce gaz observée est inférieure à 300 becquerels par mètre cube, l’aération régulière suffit, selon France 3 Bretagne. Dans le cas contraire, il faut renforcer l’étanchéité du bâtiment au niveau des sols et des canalisations.

Il est important également de rectifier les éventuels dysfonctionnements de la ventilation. En cas de rénovation thermique, il faut veiller à la bonne qualité de l’air intérieur.