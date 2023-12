Covid-19 : voici 8 conseils efficaces pour éviter les risques pendant les fêtes

À l’approche des fêtes de Noël et du Nouvel-An, les tests positifs au Covid-19 sont en hausse. Bien qu’il s’agisse cette année de variants en principe peu dangereux, certains gestes restent nécessaires pour pouvoir profiter des fêtes et de ses proches en pleine santé.

Des mesures simples et efficaces pour être sûrs de passer de bonnes fêtes. Dans son dernier bulletin publié le 6 décembre, Santé Publique France a indiqué une hausse des tests positifs au Covid-19, en raison de la période hivernale.

En effet, le virus continue à circuler, mais pas d’inquiétude, il s’agit de descendants du variant Omicron qui, en principe, ne sont pas aussi dangereux que les virus pré-Omicron.

Toutefois, tomber malade n’est jamais agréable et certains gestes permettent de limiter la propagation du virus.

Faire un test avant de venir

Symptôme ou pas, le test est une précaution nécessaire pour les fêtes de fin d’années, à plus forte raison si des personnes âgées ou à risque font partie de la fête. Dans un premier temps, un test antigénique, voire un autotest peut suffire. En cas de test positif, il est recommandé de le confirmer via un PCR, coûtant désormais 41,19 euros, ou un antigénique à environ 20 euros en pharmacie. Depuis le 1er mars 2023, les tests ne sont plus remboursés à 100%. Il vous faudra payer 30% du test s’il est réalisé par un médecin ou un pharmacien, et 40% s’il est réalisé par un infirmier ou un masseur-kinésithérapeute.

Recevoir le rappel de vaccin

Une nouvelle campagne de vaccination a été lancée au début du mois d’octobre, afin de faire bénéficier aux plus vulnérables une dose de rappel prise en charge à 100% par l’Assurance Maladie. Mais les autres personnes n’appartenant pas à une population prioritaire peuvent se la voir administrée par leur médecin traitant, un infirmier, une sage-femme, un chirurgien-dentiste ou en pharamcie. Là encore, la prise en charge par l’Assurance Maladie est totale.

Se laver les mains

L’un des meilleurs moyens de limiter la propagation du Covid-19 reste de régulièrement - et bien - se laver les mains. Pour cause, il peut facilement se transmettre en touchant une autre personne, des surfaces ou des objets. Les services sanitaires recommandent un lavage de mains d’au moins 30 secondes après avoir pris les transports en commun, après être sorti en extérieur, après s'être mouché, avoir toussé ou éternué, avant la préparation d’un repas, et après être allé aux toilettes.

Aérer régulièrement

Malgré des températures peu chaleureuses, le geste est nécessaire. Il faut aérer son domicile au moins toutes les heures pendant dix minutes, afin d’apporter de l’air venant de l’extérieur. La proximité peut favoriser la transmission du Covid-19 dans un lieu de rassemblement, surtout s’il est clos. En effet, les gouttelettes de salive d'une personne infectée peuvent rester en suspension dans l'air.

Se moucher correctement

L’utilisation d’un mouchoir à usage unique est vivement recommandé, après quoi il faut veiller à le jeter. Les sécrétions du nez contiennent un maximum de virus.

Tousser ou éternuer dans son coude

Lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue, elle projette des gouttelettes parfois non visibles qui contiennent des virus. Ces microbes contenus dans les gouttelettes sont projetés dans l’air et peuvent se propager de 1 à 6 mètres.

Se saluer sans contact physique

En cas de gros risque, il est recommandé de se saluer sans se toucher physiquement, par un geste de main, un regard ou un mot, préconisent les autorités sanitaires.

Porter un masque en dernier recours

Bien que ce ne soit pas la plus agréable des options, le masque protège la personne des virus émis par des proches. Il reste recommandé, même vacciné, notamment dans les lieux fermés et fréquentés, ou encore en présence de personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles, dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, en cas de symptômes, jusqu’à 7 jours si on est cas contact ou en sortie d’isolement. Un masque en tissu lavable ou un FFP2 peuvent faire l’affaire.