Calculs rénaux : voici les 6 aliments à éviter

Cristaux formés par des sels minéraux, les calculs rénaux s'accumulent dans les reins et peuvent descendre dans la vessie, entraînant de vives douleurs. Voici les aliments à bannir pour prévenir l'apparition de ces «pierres aux reins».

La viande

Manger trop de protéines animales peut augmenter la charge de travail des reins. Viande rouge, volaille, poisson, œufs, abats, fruits de mer... Ces aliments sont riches en acide urique et en purines, qui peuvent contribuer à la formation de calculs rénaux, aussi appelés lithiases rénales.

Le chocolat noir

Veillez aussi à limiter votre consommation de chocolat. Et pour cause, le cacao apporte une quantité importante d’oxalates. Ce composé chimique est impliqué dans la formation des calculs d'oxalate de calcium, les calculs les plus fréquents. A noter que plus le chocolat est noir, plus il est riche en oxalates.

Les épinards

Au rayon légumes, on retrouve les épinards. Ce légume-feuille contient lui aussi une quantité non négligeable d'oxalates. Les blettes, l’oseille, la rhubarbe, le brocoli et les asperges en sont également bien pourvus. Donc on évite d’en mettre trop souvent dans son assiette.

les biscuits apéritifs

Les excès de sel favorisent la création de ces cristaux, qui apparaissent le plus souvent chez les personnes âgées entre 30 et 50 ans. Ce condiment a en effet tendance à augmenter la quantité de calcium dans l'urine. Il vaut donc mieux enlever la salière de la table et ne pas se jeter sur la charcuterie et les biscuits apéritifs.

Les amandes

Les amandes, les noix, les noisettes ou encore les cacahuètes ne sont pas de bon alliés si l'on est sujet aux calculs rénaux. Commme pour les épinards et le chocolat noir, ces fruits à coque présentent une teneur particulièrement élevée en oxalates.

Les sucreries

Enfin, on lève le pied sur le sucre. Les biscuits, les pâtisseries, les bonbons et les sodas sollicitent beaucoup les reins et peuvent ainsi provoquer des calculs rénaux qui, pour rappel, entraînent généralement des nausées et des vomissements, de la fièvre, des douleurs en bas du dos, ainsi qu'une présence de sang dans l'urine.