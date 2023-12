Carence en vitamine D : voici les 5 signes qui doivent vous alerter

Synthétisée par le corps lors de l’exposition au soleil ou apportée par l'alimentation, la vitamine D est essentielle pour la santé osseuse et musculaire. Le corps en a besoin toute l'année. Or en hiver, quand les journées sont courtes, on a tendance à en manquer. Voici 5 signes qui peuvent indiquer un déficit.

Des os fragiles

La vitamine D favorise la capacité d’absorption par les intestins du calcium et du phosphore, tous deux nécessaires à la formation et à la solidification des os. En cas de carence, les os sont donc plus fragiles et le risque de fractures augmente. Pour optimiser vos apports, misez sur les poissons gras, les jaunes d'oeufs et les champignons.

Une faiblesse musculaire

Quand cette vitamine n’est pas assez présente dans l’organisme, une faiblesse musculaire peut se faire ressentir. Des crampes et des douleurs peuvent aussi apparaître, et ce, chez les personnes de n'importe quel âge.

Une humeur dépressive

Un déficit en vitamine D peut engendrer des troubles de l’humeur et conduire à un état dépressif. Et pour cause, cette vitamine, synthétisée sous l'effet des rayons du soleil, stimule la production de la sérotonine, surnommée «hormone du bonheur».

Une fatigue inhabituelle

Les personnes carencées ont également tendance à souffrir d'asthénie, une sensation de fatigue générale et intense, et qui persiste malgré le repos et de longues nuits de sommeil.

Des problèmes dentaires

Plusieurs troubles de la santé bucco-dentaire peuvent d'autre part se manifester : caries dentaires, perte de dents, maladies parodontales… En cas de doute, n'hésitez pas à vous faire prescrire une analyse de sang par votre médecin.