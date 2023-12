Voici les 5 maladies qui peuvent provoquer du cholestérol

Généralement, l’excès de cholestérol LDL, appelé aussi mauvais cholestérol, est dû à la sédentarité et à une alimentation déséquilibrée. Mais certaines maladies peuvent également entraîner un taux élevé de lipides. Voici lesquelles.

L'hypothyroïdie

L’hypothyroïdie est un dérèglement de la glande thyroïde qui engendre une diminution de la production d’hormones thyroïdiennes et un ralentissement du métabolisme. Et cette affection peut provoquer une élévation du LDL, en sachant que près de 20% des Français ont un taux de mauvais cholestérol trop élevé.

La stéatose hépatique

Le taux sanguin de cholestérol peut augmenter en raison de certaines maladies du foie, comme la stéatose hépatique. Cette pathologie, qui touche environ 200.000 personnes en France, se caractérise par une accumulation de graisses dans les cellules hépatiques.

l'obésité

L'obésité peut non seulement s'accompagner d'une augmentation du LDL et/ou des triglycérides dans le sang, mais aussi entraîner une diminution du cholestérol HDL, alias le bon cholestérol, dont le rôle est de capter le cholestérol en excès dans le sang et de le transporter vers le foie, où il est éliminé par la bile.

Une maladie rénale

On peut également citer l'insuffisance rénale chronique. Souvent liée au diabète et à l'hypertension artérielle, cette maladie se définit par une diminution du fonctionnement des reins, qui ne filtrent plus correctement le sang.

L’anorexie mentale

Même si l’anorexie mentale se caractérise par une restriction des apports alimentaires, et ce, durant plusieurs mois voire plusieurs années, il n’est pas rare que les personnes qui souffrent de cette maladie présentent un taux de cholestérol anormalement élevé.