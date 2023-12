Sommeil : voici la boisson chaude qui permettrait de mieux dormir

Quand on a du mal à tomber dans les bras de Morphée, rien de tel qu’un bon lait chaud. Selon une étude, cette boisson réconfortante favorise en effet l'endormissement.

Comme l’explique des chercheurs de l’Université de technologie du Sud de la Chine, dont les travaux ont été publiés dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry, les produits laitiers contiennent du tryptophane.

Cet acide aminé est utilisé par notre organisme pour fabriquer entre autres la sérotonine, un neurotransmetteur agissant comme précurseur de la mélatonine qu'on appelle également l’hormone du sommeil.

A partir de ce constat, les auteurs ont cherché à savoir si le lait de vache pouvait tout particulièrement aider à dormir et si d’autres composants pouvaient jouer un rôle.

tryptophane et peptides

Pour ce faire, ils ont réalisé des tests sur deux groupes de souris, et ces derniers ont effectivement confirmé que le lait chaud est un allié de taille si on a des troubles du sommeil. Et pas seulement parce qu’il est riche en tryptophane.

D’après leurs analyses, c’est aussi lié à la présence de peptides, des petites chaînes d’acides aminés. Ils agiraient comme des somnifères et pourraient «prolonger de manière significative la durée du sommeil et augmenter sa qualité de 58 à 83%».

Les chercheurs précisent que c’est durant le processus de digestion que les peptides font effet. D’où l’intérêt de boire un lait chaud dans la soirée, 30 minutes à une heure avant de se mettre au lit.

A noter que pour plus de gourmandise et d’efficacité, on peut aussi se préparer un chocolat chaud, de préférence à base de chocolat noir (70% de cacao minimum). Cet aliment est une bonne source de magnésium, un nutriment connu pour réduire le stress et l'anxiété.