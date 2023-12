Phlébite : voici les 5 aliments à éviter absolument

Aussi appelée thrombose veineuse, la phlébite est provoquée par la formation d'un caillot de sang dans une veine et survient le plus souvent les membres inférieurs, comme le mollet. Voici les aliments à éviter si vous souffrez de cette affection.

Le cheddar

La phlébite touche 18 millions de personnes en France, majoritairement les femmes, et ne fait pas bon ménage avec les fromages. Et pour cause, ils sont riches en graisses saturées et peuvent ainsi aggraver l’inflammation de la paroi de la veine. En sachant que le cheddar compte parmi les fromages les plus gras.

Le jambon cru

Pour le plus grand regret des amateurs de charcuterie, il y a aussi le jambon cru, le bacon, le saucisson, ou encore les rillettes et le pâté. Non seulement ces produits contiennent des acides gras saturés, mais en plus ils ont une forte teneur en sel, un condiment nocif pour la circulation sanguine

Les épinards

Les personnes qui souffrent d’une phlébite sont généralement sous traitement anticoagulant. Et dans ce cas, les aliments riches en vitamine K sont à éviter. Parmi eux, on peut citer certains légumes-feuilles, comme les épinards, mais aussi les légumes crucifères (brocoli, chou vert, chou-fleur…).

Le brownie au chocolat

Pour prévenir le développement d'une thrombose veineuse ou limiter les symptômes, il est important d’adopter une alimentation équilibrée. Or les pâtisseries, telles que le brownie, le mille-feuille ou encore la tarte au citron, sont extrêmement sucrées et sources de matières grasses. Tout comme les sodas et les jus de fruits.

l'alcool

Côté boissons, veillez surtout à réduire votre consommation d’alcool. Il fait partie des facteurs aggravants. Les boissons alcoolisées augmentent le risque de formation de caillots sanguins et peuvent par ailleurs interagir avec les traitements médicamenteux prescrits en cas de phlébite.