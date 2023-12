Grippe longue : quels sont les effets à long terme ?

D'après une étude américaine, les cas de grippe longue présentent d'importants risques pour la santé, notamment au niveau pulmonaire.

Une forme prolongée de la grippe dangereuse pour la santé ? C’est ce qu’a observé une étude menée par l’École de médecine de l'université de Washington à Saint-Louis, aux États-Unis, et publiée le 14 décembre dans la revue «The Lancet Infectious Diseases».

Selon cette étude qui avait pour but d’évaluer les risques à long terme de problèmes de santé après une admission à l’hôpital pour le Covid-19 ou une grippe saisonnière, les individus hospitalisés pour ces deux maladies pendant plus de 30 jours auraient un risque plus important de décès, de réadmission à l’hôpital ou d’importants problèmes de santé.

La vaccination efficace contre la grippe longue

Les principaux maux évoqués par les scientifiques concernant les effets d’une grippe longue sont les affections pulmonaires, les angines, de la tachycardie, ainsi que du diabète de type 1. Selon Ziyad Al-Aly, un des auteurs de l’étude, «la grippe à long terme est un problème de santé bien plus important que la grippe». Ce dernier a également ajouté que «la grippe présente des risques plus élevés pour le système pulmonaire que le COVID-19».

Grâce à ces découvertes, les scientifiques ont pu conclure que la vaccination détenait un rôle important dans la lutte contre le développement de formes sévères de la grippe saisonnière, mais également du Covid-19.

«Pour le COVID-19 comme pour la grippe saisonnière, les vaccinations peuvent contribuer à prévenir les maladies graves et à réduire le risque d'hospitalisation et de décès, particulièrement important pour les populations vulnérables telles que les personnes âgées et les personnes immunodéprimées», a indiqué Ziyad Al-Aly.