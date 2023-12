Infections respiratoires et grippe : voici les régions les plus touchées en cette fin d'année 2023

Le nombre de cas de grippe et d'autres virus respiratoires ne cesse d'augmenter dans un certain nombre de régions. Cinq d'entre elles affichent désormais cinq malades pour mille habitants.

372 cas pour 100.000 habitants la semaine du 27 novembre, 435 la semaine du 4 décembre, et 468 la semaine du 11 décembre. L’incidence des infections respiratoires aiguës (grippe, Covid-19, autres virus respiratoires) augmente semaine après semaine à l’échelle de la France métropolitaine, selon les chiffres du réseau Sentinelles (téléchargeables ici). Dans cinq régions, on compte désormais plus de 500 personnes malades pour 100.000 habitants.

Il s’agit des régions Grand Est (667 pour 100.000 habitants), Provence-Alpes-Côte d’Azur (616 pour 100.000 habitants), Nouvelle-Aquitaine (549 pour 100.000 habitants), Centre-Val de Loire (514 pour 100.000 habitants) et Occitanie (501 pour 100.000 habitants).

Le nombre de cas augmente d'infections respiratoires augmente dans plusieurs régions entre la semaine 40 (semaine du 2 octobre) et la semaine 50 (semaine du 11 décembre). [Crédit Images : Réseau Sentinelles. Animation : CNEWS]

Le nombre de personnes souffrant de symptômes grippaux, moins sévères, tend à suivre la même évolution.

Le nombre de cas de symptômes grippaux suit la même tendance que celles des IRA dans plusieurs régions, entre la semaine 40 (semaine du 2 octobre) et la semaine 50 (semaine du 11 décembre). [Crédit Images : Réseau Sentinelles. Animation : CNEWS]



Si les maladies respiratoires connaissent une recrudescence (c’est notamment le cas de la pneumopathie liée à Mycoplasma pneumoniae), d’autres pathologies sont également en hausse. C'est notamment le cas des affections provoquant des diarrhées aiguës, ainsi que la varicelle. Ces deux dernières connaissent toutefois une augmentation modérée, voire, pour les diarrhées, un taux d'incidence inférieur à ceux observés usuellement à cette période de l’année.