Épidémie de la maladie du cerf zombie : pourquoi inquiète-t-elle certains scientifiques ?

Identifiée pour la première fois dans les années 1950, la maladie du cerf zombie a atteint le stade d'épidémie avec plusieurs foyers repérés chez les cervidés à travers le monde. Des foyers qui inquiètent les scientifiques en raison d'un potentiel risque de transmission à l'humain.

Un risque pour l’être humain ? En pleine progression dans diverses régions du monde, la maladie du cerf zombie inquiéterait de plus en plus les scientifiques en raison d’un possible franchissement de la barrière entre les animaux et les humains.

D’après des chercheurs spécialisés sur les maladies infectieuses ainsi que le Center for Disease Control and Prevention, il existerait un risque de transmission contre lequel il est nécessaire de se prémunir. «Personne ne dit que cela va certainement se produire, mais il est important que les gens soient préparés», a indiqué le docteur Cory Anderson dans une entrevue avec The Guardian.

Similaire à la maladie de la vache folle, la maladie du cerf zombie s’attaque notamment au système nerveux des animaux de la famille des cervidés, comme les élans, les cerfs, les rennes ou encore les wapitis, avec un degré de létalité critique : une fois atteints par la maladie, ces animaux sont condamnés à mourir.

Une épidémie répandue dans plusieurs régions

Une mort qui est prévisible avec l’apparition de plusieurs symptômes : perte de poids importante, tremblements, trébuchements, hypersalivation, ainsi que d’autres troubles neurologiques. Un comportement similaire à celui d’un «zombie», qui explique ainsi le surnom de cette maladie en développement chez les cervidés en Amérique du Nord, mais également en Scandinavie et en Corée du Sud.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, «les animaux sont la source de plus de 70% de toutes les maladies infectieuses émergentes chez les humains, et nombre d'entre elles sont causées par de nouveaux virus», également connues sous le nom scientifique de «zoonoses».