Pandémie mondiale : l'OMS appelle le monde à mieux se préparer en cas de prochaine maladie comme le Covid-19

Ce mardi 26 décembre, le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a invité le monde à mieux se préparer en cas de prochaines pandémies semblables au Covid-19, à l’heure où ce dernier poursuit sa progression en France et en Europe.

Dans son message de fin d’année publié sur X, le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué que le monde doit se préparer correctement à de prochaines pandémies semblables au Covid-19.

«L’année 2023 a montré ce qui peut être réalisé si nous travaillons ensemble pour avancer sur la santé pour tous. De nouveaux vaccins ont été approuvés, des maladies mortelles ont été éliminées et des urgences sanitaires mondiales ont été déclarées terminées», a souligné le patron de l’OMS.

«Mais l’année a également montré les enjeux lorsque la poursuite de la santé est compromise en raison des conflits, de la pauvreté et des inégalités», a-t-il ajouté, exhortant les pays à conclure un accord «hors norme» pour combler les lacunes de préparation en cas d'une prochaine pandémie.

2023 has shown what can be achieved if we work together to advance #HealthForAll.





New vaccines approved, deadly diseases eliminated, global health emergencies declared over, to name a few.





But the year has also shown what is at stake when the pursuit of health is undermined…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 26, 2023