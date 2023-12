Covid-19 : le pic de l'épidémie déjà atteint ?

Dans son bulletin de la semaine du 18 au 24 décembre, Santé publique France a enregistré une légère baisse des indicateurs du Covid-19 en France, malgré une circulation toujours élevée du virus. Le pic épidémiologique a possiblement été atteint.

Comme chaque semaine, Santé publique France a dévoilé, ce mercredi 27 décembre, son bulletin national relatif aux infections respiratoires aigües. Et pour la semaine 51, qui va du 18 au 24 décembre, les autorités sanitaires ont enregistré une baisse des indicateurs liés au Covid-19 avant même les fêtes de fin d’année.

«Concernant le Covid-19, les indicateurs syndromiques étaient en légère baisse en ville et à l'hôpital mais restaient à des niveaux élevés. Cette diminution était observée dans toutes les classes d'âge en ville, et à l’hôpital chez les 0-4 ans et les 65 ans et plus. Les taux de positivité en ville et à l’hôpital restaient à des niveaux élevés», a expliqué Santé publique France.

«Les indicateurs virologiques issus des tests réalisés en laboratoires de biologie médicale étaient quant à eux en diminution dans toutes les classes d'âge parmi la population testée», ont ajouté les autorités sanitaires.

Cette baisse des indicateurs pourrait être synonyme du dépassement du pic épidémiologique, ou de contaminations. Dans le détail, la baisse concerne notamment SOS Médecins.

Les indicateurs de SOS Médecins, à l’hôpital et en laboratoires en baisse

«La part des suspicions de Covid-19 parmi l’ensemble des actes était en légère baisse dans toutes les classes d’âge mais restait la plus élevée chez les 65 ans et plus (5,9% vs 7,2% en S50) et chez les 15-64 ans (5,6% vs 6,7% en S50)», a indiqué Santé publique France.

En parallèle, en milieu hospitalier, la part du Covid-19 ou suspicion de Covid-19 parmi l'ensemble des hospitalisations après passage «était en légère diminution chez les 0-4 ans et chez les 65 ans et plus mais stable dans les autres classes d’âge».

Durant la semaine du 18 au 24 décembre, ce sont 29.683 nouveaux cas qui ont été détectés par les laboratoires de biologie médicale contre un peu plus de 35.000 une semaine auparavant. Le taux d’incidence, lui, est passé de 55 à 44 pour 100.000 habitants. «La baisse des taux d’incidence et de positivité était observée dans toutes les classes d’âge», ont poursuivi les autorités sanitaires.

Seul bémol, Santé publique France a observé une progression du virus dans les eaux usées.