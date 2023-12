Fêtes de fin d'année : ces 3 solutions naturelles contre la crise de foie

Les fêtes de fin d'année riment souvent avec des repas gargantuesques. Bien que savoureux, ces mets et merveilles peuvent mettre à mal le système digestif. Pour contrecarrer et soulager la crise de foie, voici donc 3 solutions naturelles.

Une tisane aux plantes

Contre les brûlures d’estomac, les remontées acides, les ballonnements et les douleurs abdominales, rien de tel qu’une bonne tisane. Mais pas n’importe laquelle. Pour stimuler la digestion et soulager les maux de ventre, optez pour des tisanes à la verveine ou à la menthe poivrée qui vont favoriser le drainage de l’organisme et aider à éliminer les déchets et les toxines.

Une cure de légumes

Après un week-end riche, il est conseillé de faire une cure de légumes, en misant tout particulièrement sur ceux qui sont de saison comme les endives, brocolis, potimarron, poireau, panais, pomme de terre, navet. Ce légume, de la même famille que l'ail et l'oignon, est très riche en fibres et a un effet diurétique qui fait beaucoup de bien aux intestins.

Un jus de citron pressé

En réduisant sa consommation de café et thé noir, on aide à préserver son foie, car la caféine et la théine sont des alcaloïdes poisons pour le foie, au même titre que la nicotine du tabac.

Pour remplacer ces boissons, le jus de citron pressé peut être une alternative. Allié précieux contre la crise de foie, cet agrume dépuratif et diurétique favorise également la production de bile et facilite la dissolution des graisses. Prudence toutefois, car cet élixir de santé n'est pas recommandé pour les personnes ayant l'estomac fragile.