Perte de poids : voici 5 conseils efficaces à suivre après les fêtes

Les fêtes de fin d’années riment souvent avec bons dîners, consommation d’alcool importante et faible activité physique. La combinaison parfaite pour favoriser la prise de poids. Voici donc 5 conseils pour perdre les kilos en trop accumulés pendant les fêtes.

Combiner le sport et l’alimentation

Pour mincir ou retrouver la ligne après les fêtes, il est important d’y aller progressivement et de ne pas s’affamer avec des régimes trop stricts, ou encore de combiner des grosses séances de sport avec une alimentation déséquilibrée.

Un régime trop restrictif engendre une perte de poids, mais il est trop difficile à tenir sur le long terme, et le risque de reprendre tous les kilos perdus est élevé. L'intensité des séances de sport est bonne, dans la mesure où elle est adaptée à vos capacités, mais une alimentation déséquilibrée viendrait gâcher tous vos efforts et les résultats ne seraient pas à la hauteur de votre investissement.

La solution est donc d’opter pour une approche plus lente, avec une alimentation équilibrée et des séances de sport à durée et intensité progressive, ainsi que quelques petits exercices à la maison. Cela permet de modérer l’apport calorique, et de favoriser le brûlage des mauvaises graisses.

Adapter son régime

Pour l’alimentation, il est primordial d’adapter son régime pour ne pas aboutir à un effet yoyo et reprendre très rapidement le poids perdu dans les premières semaines. Pour ce faire, l’équilibre est le maître-mot. L’idée est de fixer un programme pour baisser son apport calorique quotidien en adaptant ses recettes.

Selon vos objectifs et votre morphologie, vous pouvez réduire votre nombre de calories quotidiennes jusqu’à 900 kcal (pas moins) pendant quelques jours, avant de l'augmenter progressivement.

Par exemple, vous pouvez prendre un petit-déjeuner composé d’une boisson chaude sans sucre, avec 15 grammes de pain complet et 5 grammes de beurre ou de confiture. Avec cela vous pouvez ajouter un laitage avec 0% de matière grasse et un fruit.

Pour le déjeuner, vous pouvez opter pour des crudités avec du jus de citron en entrée, et une portion de viande, œuf, ou poisson sans matière grasse, accompagnée de légumes cuits à la vapeur pour le plat. Privilégiez enfin un laitage 0% pour le dessert.

Même chose pour le dîner où vous pouvez remplacer le jus de citron par une sauce maison pour les crudités, et la viande par du poisson, ou inversement, pour varier avec le déjeuner.

s'Entraîner en salle de sport

Pour se motiver et pour bénéficier d’équipements spécialisés, la salle de fitness est l’endroit idéal pour toutes les personnes qui souhaitent mincir. Toutefois, tous les exercices ne sont pas adaptés à la perte de poids. Pour cela, il est donc conseillé d’alterner un programme d’entraînement cardio (course, vélo, rameur…) avec un programme de renforcement musculaire.

En effet, on perd du poids lorsque l’on brûle plus de calories qu’on en consomme. Ce phénomène est appelé «déficit calorique». Pour y parvenir, des exercices de cardio sont un excellent moyen pour brûler les graisses sur le court terme en puisant dans vos réserves d’énergie.

Mais il est important de les accompagner par des séances de renforcement, car plus votre masse musculaire est développée plus votre corps aura besoin d’énergie pour fonctionner et plus vous brûlerez des calories, même au repos. Cela s’appelle faire augmenter son métabolisme de base, et cela permet notamment de réduire sur le long terme la masse graisseuse.

Faire des exercices à la maison

Combiner le sport avec une alimentation équilibrée est primordial pour perdre du poids. Si vous n’avez pas le temps ou pas d'accès direct à une salle de fitness, vous pouvez néanmoins effectuer des exercices physiques chez vous, au quotidien, qui vous aideront considérablement à atteindre vos objectifs.

Pour ce faire, il est conseillé de se renseigner auprès de professionnels pour élaborer un programme quotidien de remise en forme avec des exercices musculaires adaptés à votre morphologie et à vos capacités sportives. Une pratique régulière de ces activités physiques est très importante pour augmenter votre métabolisme et perdre plus rapidement du poids sans le reprendre aussitôt.

Réduire sa consommation d’alcool et de boissons sucrées

Les fêtes de fin d’année, c’est terminé. Bien souvent, elles sont accompagnées d’une consommation importante d’alcool et de boissons sucrées, ce qui est l’une des raisons principales qui expliquent la prise de poids.

Si vous souhaitez perdre les kilos en trop que vous avez accumulés au cours des fêtes, vous devez donc réduire, voire stopper votre consommation d’alcool et de boissons sucrées. Il est notamment conseillé de boire beaucoup d’eau, et de ne pas consommer trop de jus de fruits (pas plus d’un verre par jour) car il s’agit également de boissons très sucrées.

Finalement, avec de bons conseils et de la motivation, perdre ces petits kilos accumulés lors des fêtes de fin d’année n’a rien d’insurmontable. De plus, si vous arrivez à intégrer cette dynamique qui combine une alimentation équilibrée et des pratiques sportives dans votre quotidien, vous n’en tirerez que des bénéfices sur le long terme. A vous de jouer.