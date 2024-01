Douleur à l'aisselle : voici les 4 maladies qui peuvent en être la cause

Une douleur à l’aisselle, zone également appelée creux axillaire, peut être provoquée par plusieurs maladies, plus ou moins graves. Voici lesquelles.

La maladie de Verneuil

Pathologie inflammatoire et chronique, la maladie de Verneuil, ou hidrosadénite, se développe au niveau des zones du corps comportant des glandes de la sueur, comme l’aine, les seins, et les aisselles. Cette affection cutanée se manifeste par l'apparition d’abcès, de plaques, et de nodules douloureux.

Le psoriasis inversé

Le psoriasis inversé est une maladie inflammatoire chronique de la peau qui atteint spécifiquement les zones de plis, comme les aisselles. Elle entraîne des plaques rouges épaisses bien limitées et surmontées de lamelles de peau blanche. Désagréable et douloureuse, cette pathologie est non contagieuse.

L'intertrigo

Il peut aussi s’agir de l'intertrigo, une inflammation qui touche les plis de la peau (aisselles, région sous mammaires, pli abdominal...). Fréquente et généralement bénigne, cette affection provoque des démangeaisons et des plaques rouges. La plupart du temps, l'intertrigo est causé par l’humidité et les frottements répétés.

Un cancer du sein

La présence de ganglions enflés et durs au niveau des aisselles peut être associée à un cancer du sein. En effet, les cellules cancéreuses peuvent s'échapper du sein et se répandre dans l’organisme. Et les ganglions lymphatiques situés sous les aisselles (ganglions axillaires) sont les premiers à être potentiellement touchés.