Froid : pourquoi les femmes sont-elles plus frileuses que les hommes, selon la science ?

Ce n’est pas une idée reçue, les femmes sont effectivement plus frileuses que les hommes, et ce, en raison de plusieurs facteurs.

Lorsque le mercure baisse, les femmes ont tendance à superposer les couches de vêtements avant de sortir, alors que les hommes peuvent facilement se passer de leurs gants et de leur écharpe. Et pour cause, ils sont plus résistants au froid.

Plusieurs études ont montré que chez les hommes, la température idéale, ou confort thermique, se situe autour de 22 °C, tandis que chez les femmes, elle avoisine les 25 °C. Cette différence s’explique tout d’abord par un facteur hormonal.

En effet, les molécules réceptrices du froid sont régulées par la testostérone. Plus précisément, cette hormone masculine inhibe la protéine-canal TRPM8 et stoppe la sensation de froid. C'est pourquoi les hommes sont moins frileux que les femmes.

métabolisme, masse musculaire...

Le métabolisme de base joue également un rôle. Il correspond à l’énergie que l’on dépense quotidiennement au repos pour assurer des fonctions vitales, dont le maintien de la température corporelle. Plus il est élevé, moins on est sensible aux basses températures.

Or, la gent masculine a un métabolisme de base plus important (6 à 12% plus élevé que celui d'une femme), en sachant que cette donnée est purement génétique.

Notre capacité de résistance au froid dépend par ailleurs de la masse musculaire. Quand il fait froid, le corps va chercher à se réchauffer via l’apparition des frissons, provoqués par la contraction des muscles. Ainsi, la production de chaleur est plus importante chez les personnes ayant une masse musculaire élevée.

Et on sait que les hommes possèdent davantage de masse musculaire. En moyenne, elle constitue 38% de la masse totale d'un homme, contre 25% chez la femme.