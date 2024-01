Pourquoi certaines personnes sont-elles plus frileuses que d'autres ?

Nous ne sommes pas tous égaux face aux basses températures. Alors que la France connaît actuellement un épisode de froid, certains souffrent plus que d'autres. Mais pour quelles raisons ?

L'hiver, certaines personnes superposent les couches pour se protéger, tandis que d'autres, au contraire, ne ressentent pas le besoin de mettre une écharpe. Et pour cause, nous ne sommes pas tous égaux face au froid, ou plutôt, face à la sensation de froid.

Ces différences de perception de la température sont notamment le fruit de facteurs génétiques. Il faut savoir que les molécules réceptrices du froid sont régulées par la testostérone. Plus précisément, cette hormone masculine inhibe la protéine-canal TRPM8 et stoppe la sensation de froid.

C'est pourquoi les hommes sont moins frileux que les femmes. Le métabolisme constitue un autre facteur contre lequel on ne peut rien. Certains possèdent des cellules qui produisent davantage de chaleur, une donnée purement génétique.

Des facteurs psychologiques

Cette différence s'explique aussi par des facteurs psychologiques. Le cerveau peut en effet tromper le corps en lui faisant ressentir une température inférieure à ce qu'elle est en réalité.

Chacun d'entre nous possède des récepteurs au froid dans la moelle épinière et dans le cerveau, au niveau de l'hypothalamus cérébral. Ces récepteurs, pour différentes raisons, peuvent être altérés chez certaines personnes.

Le stress et le manque de sommeil jouent également un rôle. En effet, quand on est fatigué, la thyroïde, qui régule le thermostat de l'organisme, ne fonctionne plus correctement et la production de chaleur dans le corps baisse.

la masse musculaire

Notre capacité de résistance au froid dépend par ailleurs de la masse musculaire. En se contractant, les muscles produisent de la chaleur, réchauffant ainsi tout le corps. C'est la raison pour laquelle les personnes âgées et les enfants, qui possèdent moins de masse musculaire, sont plus sensibles au froid.

Enfin, le corps possède une forte capacité d'adaptation au froid, ce qui explique que les personnes venant des pays froids craignent moins la baisse des températures.