JO 2024 : l’EFS lance un marathon du don de sang

A l’occasion des JO 2024, l’Établissement français du sang (EFS) a décidé de marquer un grand coup en organisant un marathon du don de sang durant 12 mois. Le coup d'envoi est donné ce jeudi 11 janvier.

Ensemble, battons des records ! Ce jeudi 11 janvier, l’Établissement français du sang (EFS) lance son marathon du don de sang, douze mois de dons organisés en parallèle des Jeux olympiques de Paris et en partenariat avec le monde du sport.

«L’EFS a décidé de capitaliser sur cette année olympique pour événementialiser et officialiser les différentes relations que nous entretenons avec le monde du sport, notamment avec des associations et fédérations sportives (rugby, tennis, judo, etc.) et des clubs de sport», a expliqué à CNEWS, Charley Dubois, responsable des relations presse de l’EFS.

Ainsi, tout au long de l’année, des collectes seront organisées partout en France avec l’aide des associations sportives et «le top départ est donné aujourd’hui au stade Charléty», à Paris, a-t-elle ajouté.

La goutte de sang symbole de flamme olympique

«Le marathon du don sera rythmé par près d’une trentaine de collectes et plusieurs moments institutionnels organisés à travers les différentes régions de France, en lien avec nos partenaires. Symbole de ce relais, la goutte de sang, qui passera de régions en régions, à l’instar de la flamme olympique» a précisé Stéphane Noël, Directeur de l’EFS Ile-de-France dans le communiqué de lancement de l’événement.

Avec ce marathon, l’EFS espère pouvoir compter sur un nombre de donneurs conséquent et régulier tout au long de ces douze mois.

Pour clôturer l’événement, l’EFS se lance un autre défi : «battre le record de dons de sang avec pas moins de 4 000 dons en 4 jours ! Un défi encore jamais relevé ni en France, ni en Europe». Pour ce challenge une collecte sera organisée du 28 novembre au 1er décembre 2024 dans les grands salons de l’Hôtel de ville de Paris.