«Binge drinking» ou beuverie express : quels sont les 10 pays d’Europe les plus touchés ?

Phénomène largement répandu depuis plusieurs années, le «binge drinking», ou beuverie express, serait très présent dans de nombreux pays d'Europe, au regard d'un récent rapport publié par l'OCDE.

Boire toujours plus et toujours plus vite. Voilà comment pourrait être résumée la pratique du «binge drinking», très en vogue ces dernières années et en particulier chez les jeunes. Le principe de cette tendance néfaste consiste à ingurgiter le maximum d’alcool en un minimum de temps. En Europe, le phénomène a pris de l’ampleur, mais ce n’est pas en France qu’il a rencontré son plus large public, en témoigne le rapport 2023 sur la santé publié par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), qui se base sur des données récoltées en 2019 (ou année la plus proche).

Selon l’étude, qui a décrypté la consommation d’alcool dans une trentaine de pays de l’OCDE, en se basant sur la quantité de litres vendus, la beuverie express est moins répandue en Turquie, en Italie et en Grèce. Aussi, les femmes sont moins adeptes de cette pratique que les hommes : 27 % des hommes ont ainsi évoqué une «alcoolisation ponctuelle importante» contre 12 % chez les femmes. Du simple au double, en somme.

la consommation moyenne d'alcool a diminué

Point positif, depuis 2011, la consommation d'alcool recule dans les pays de l'OCDE. En effet, celle-ci était de 8,9 litres en moyenne il y a treize ans contre 8,6 litres en moyenne en 2021. Voici la liste des 10 pays d'Europe les plus touchés par le phénomène du «binge-drinking» :

Le Danemark

Environ 37% des adultes danois seraient concernés par le binge-drinking : 26% de femmes et 49% d'hommes.

La roumanie

En Roumanie, 36% de la population adulte s'alcooliserait ponctuellement de façon importante : 19% de femmes et 55% d'hommes.

Le royaume-uni

Au Royaume-Uni, 26% des femmes et 45% des hommes adultes pratiquerait le bing-drinking. En moyenne, 35% des adultes anglais seraient concernés par ce phénomène.

le luxembourg

Au Luxembourg aussi les adultes consomment de l'alcool de façon rapide et excessive : c'est le cas de 24% de Luxembourgeoises et de 46% de Luxembourgeois. En moyenne, tous genres confondus, le binge-drinking est pratiqué par 35% de la population adulte.

l'allemagne

En Allemagne, 30% de la population adulte est adepte d'alcoolisation ponctuelle importante. Dans le détail, 22% des allemandes sont concernées, 17% de moins que les hommes du pays.

la belgique

Avec en moyenne 28% de la population adulte qui pratique le binge-drinking, la Belgique se hisse à la sixième place de ce classement de l'OCDE.

L'irlande

En Irlande, l'écart entre les hommes et les femmes adultes pratiquant le binge-drinking se resserre : 20% des Irlandaises estiment être concernées contre 30% chez les hommes, pour une moyenne de 25%.

L'Islande

En Islande, 24% de la population adulte pratique le binge-drinking.

La slovénie

Avec 23% de la population adulte qui consomme de l'alcool rapidement et en quantité importante, la Slovénie s'octroie l'avant-dernière marche de ce classement.

la république tchèque

Dernière du classement des pays d'Europe où se pratique le plus le binge-drinking, la République Tchèque comptabiliserait 21% de gros buveurs occasionnels.

Si elle n'est pas présente dans ce classement, la France n'est pas bien loin derrière le top 10 puisqu'elle arrive en onzième position.